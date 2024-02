Madagascar: Bibliothèque Nationale de Madagascar - Dotation de 2 168 livres par le projet Ressources Éducatives

Le projet Ressources Éducatives, mis en oeuvre par l'Institut Français de Madagascar (IFM) et financé par l'Agence Française de Développement à hauteur de 70 000 euros, pour sa première phase, vient tout juste de faire un don de plus de 2 100 livres jeunesse à la Bibliothèque Nationale Anosy. On y trouve des magazines, des albums de bandes dessinées et des romans, entre autres, mais également des boîtes de jeux sur la culture malgache. Certains livres proviennent de France et d'Afrique mais une partie des ouvrages ont été édités à Madagascar grâce à ce projet. La cérémonie de remise de ces dons s'est déroulée hier en présence du ministre de la Communication et de la Culture, de l'ambassadeur de France à Madagascar, du secrétaire général du ministère de la Culture et du secrétaire général de la commission malgache de l'UNESCO.

Près de 10 970 livres déjà distribués.Ce projet a été initié en 2021 lors de sa première phase, pour mettre à disposition des jeunes malgaches différents livres et ouvrages dans le cadre de la promotion de l'amour de la lecture. En effet, l'accès aux livres est encore difficile à Madagascar alors qu'il s'agit de l'un des fondamentaux de la transmission de connaissances et de savoir. Grâce à sa composante « Lire pour apprendre », le projet a déjà distribué près de 10 970 livres en malgache, en français ou dans une version bilingue, auprès d'écoles, de collèges publiques ainsi que des bibliothèques dans les quatre régions cibles du projet, à savoir Analamanga, Boeny, Sava et Amoron'i Mania.

%

La phase 2 en pleine lancée.Le projet a été repris en janvier 2023, entrant dans sa phase 2, qui sera opérationnelle jusqu'en 2025 pour continuer à promouvoir la chaîne du livre et l'amour de la lecture. En 2023, l'IFM et la Bibliothèque Nationale de Madagascar ont signé deux conventions de dons de 2 168 livres jeunesse et de 80 boîtes de jeux éducatifs "Lamako", portant sur la culture malgache, dont la cérémonie de remise officielle a été effectuée hier. Ces livres et jeux seront distribués à la Bibliothèque Nationale au Centre de Lecture et d'Animation Culturelles (CLAC) dans les régions, les Centres de Lecture, d'Information et de Culture (CLIC) et des bibliothèques scolaires et privées des quatre régions cibles. Cette initiative renforce le partenariat fort entre le projet Ressources Éducatives et le ministère de la Communication et de la Culture.

Promotion de la chaîne du livre.Ce ministère poursuit justement sa lancée dans la promotion de la chaîne du livre, qui rappelons-le, regroupe l'ensemble des métiers du livre, allant de sa conception à sa vente. Une initiative de l'Etat dans l'appui à l'édition de livres en langue malgache ou bilingue. Des ateliers sur la structuration de la chaîne du livre, des formations destinées aux éditeurs et aux libraires, seront prochainement organisés dans ce cadre.