Madagascar: Infrastructures scolaires - Réhabilitation des salles de classe de deux EPP

Plus d'un millier d'élèves scolarisés à l'EPP Sahapetraka et Soavinandriana, dans la région Itasy, ont vu leurs salles de classe rénovées. Elles ont été également dotées de cinquante tables-bancs .

Rénovations et équipements de salles de classe. C'est ce que l'association Imanga avait entrepris la semaine dernière dans la région Itasy. Le 22 février à l'EPP Sahapetraka où Jean Stockreisser, vice-président de l'association Imanga et Benjamina Andriampaniry, représentant permanent de cette association à Madagascar ont inauguré un bâtiment d'école de trois salles de classe rénovées à neuf et meublées. Le lendemain, mais cette fois-ci à l'EPP Soavinandriana, il s'agissait, là encore, de l'inauguration d'un bâtiment de deux salles de classe refait à neuf. Les deux classes ont été dotées de tables-bancs venues directement de Suisse. Au total, cinq salles de classes ont été réhabilitées et 50 tables bancs ont été remises à l'occasion, dont 20 fabriquées localement et 30 venues directement de la Suisse. « Cette transformation va au-delà d'une simple amélioration physique. Certaines salles devant être rénovées présentaient un réel danger, et des cours avaient lieu dans des salles de classe vouées à la démolition. L'objectif étant de faire en sorte à ce que les élèves se sentent suffisamment à l'aise et suffisamment engagés pour apprendre grâce à l'aménagement des salles de classe » , selon Jean Stockreisser.

Programmes. L'éducation figure parmi les priorités de l'association Imanga. Il est bon de rappeler qu'elle finance depuis des années la cantine de l'EPP Soavinandriana de novembre à mars et continue de servir plus de 400 repas par jour aux enfants. Une salle d'informatique a également été construite pour cette EPP. Elle a été dotée de 20 chaises tournantes la semaine dernière lors de l'inauguration de ces nouvelles salles de classe. L'association Imanga fête l'année prochaine ses 30 années de présence et de collaboration avec l'EPP de Soavinandriana. Elle sera marquée par l'inauguration d'une salle de cinéma qui va contribuer en une partie au renforcement de l'apprentissage de la langue française aux élèves.