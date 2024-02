Madagascar: Volley-ball / CC CAVB Z7 - Le club du GNVB qualifié, CVBF éliminé

La formation de la gendarmerie nationale de volley-ball (GNVB) a arraché son ticket pour le dernier carré du 28e championnat des clubs de la zone 7. De son côté, le CVBF du Farafangana a terminé sa course en quart.

La compétition fait rage à la 28e édition du Championnat des Clubs de la Zone 7, et Madagascar montre son potentiel avec des performances remarquables de ses équipes. Hier, lors des quarts de finale, le club de la Gendarmerie Nationale de Volley-ball (GNVB) a réalisé un exploit en s'imposant en trois sets (3-0) contre le Faucon Flacq Camp Ithier VBC (FFC) de Maurice. Menés par l'entraîneur Jean Honoré Razafinjatovo, les joueurs de la GNVB ont dominé la rencontre avec détermination et solidarité, remportant les sets avec des scores de 25/15, 25/22 et 25/16.

Après le match, le coach Noré a souligné l'effort et la préparation de son équipe, affirmant que celle-ci était prête à aller jusqu'au bout pour remporter le titre, sous les acclamations du public malgache. Selon le commandant Fortunat Rajaonarison, président du club : « L'un des avantages de l'équipe de la gendarmerie est d'avoir des jeunes joueurs talentueux. Au sein de la gendarmerie, nous valorisons à la fois le sport et l'éducation, c'est pourquoi nous nous unissons pour soutenir le club, en particulier l'aspect technique ».

De son côté, le Club Volley-ball Farafangana (CVBF) a rencontré des difficultés face au St Denis Olympique Volley-ball (SDO) de La Réunion, s'inclinant en trois sets (25/20, 25/11, 26/24). Malgré une performance combative, le CVBF n'a pas réussi à surmonter les défis posés par l'équipe réunionnaise.

%

Deux espoirs. Aujourd'hui, Madagascar sera à nouveau sous les projecteurs avec deux équipes disputant les quarts de finale. Le Club Omnisports des Forces Armées (Cosfa) affrontera l'équipe mauricienne, Rodrigues Olympique Montagne Goyaves (OMG), tandis que les dames de la GNVB affronteront les City Ladies des Seychelles (CTL). Les GNVB Dames sont la seule équipe malgache parmi les cinq engagées à avoir réussi à se qualifier pour les quarts de finale, et elles auront à coeur de défendre les couleurs de Madagascar jusqu'à la finale, dans l'espoir de remporter le titre à domicile. Ces performances témoignent du talent et de la détermination des équipes malgaches, qui font honneur à leur pays et à leur sport. La compétition se poursuit avec intensité, promettant encore plus de suspense et d'excitation dans les prochains jours.