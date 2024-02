Madagascar: Coopération sino-malgache - Signature des Échanges de Lettres entre les deux Gouvernements

Les rencontres se succèdent au ministère des Affaires étrangères. Signature des échanges de Lettres entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République Populaire de Chine. Rasata Rafaravavitafika, ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, et M. M. Zhang Wei, chargé d'Affaires a.i de l'ambassade de la République populaire de Chine ont signé l'échange de Lettres entre les deux parties, relatif au projet de distribution d'engrais, en présence de Suzelin Ratohiarijaona, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage. La signature porte sur un projet de distribution d'engrais qui est financé à hauteur de deux millions deux cent cinquante mille dollars (2 250 000 USD).

À l'initiative du ministère des Affaires étrangères, dans le cadre de ses attributions relatives à des conclusions de partenariat pour le développement, ce projet s'aligne avec les priorités gouvernementales pour la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Il vise à appuyer la mise en oeuvre des politiques sectorielles en matière agricole et à améliorer les conditions de vie de la population malgache bénéficiaire. « Les relations sino-malgaches, élevées au niveau de partenariat de coopération globale depuis 2017, se traduisent par des projets concrets ayant des impacts directs et tangibles tel que celui que nous venons de conclure en ce jour », a d'ailleurs indiqué la ministre des Affaires étrangères dans son allocution.