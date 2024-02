Madagascar: Fazsoi - Déploiement de formation pour les militaires de la zone Océan Indien

Dans le cadre de ses efforts pour s'engager efficacement dans la sécurité et la stabilité de la zone sud de l'Océan Indien, les Fazsoi, Forces armées dans la zone sud de l'Océan Indien, ont récemment déployé un détachement d'instruction opérationnelle (DIO). Composé de 7 cadres du Détachement de Légion étrangère de Mayotte, ce groupe est chargé de former les unités d'intervention en soutien à la Mission de formation de l'Union européenne au Mozambique (EUTM Mozambique).

Seychelles. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération régionale plus large, vise à renforcer les capacités des forces locales. Elle témoigne de la volonté de l'armée française d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région, en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires locaux. Outre cette mission au Mozambique, le détachement de l'instruction opérationnelle a également dispensé une formation aux cadres des Tazar, les forces spéciales seychelloises, du 30 janvier au 12 février dernier. Cette coopération bilatérale vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces spéciales seychelloises, contribuant ainsi à la sécurité de l'archipel.

Marine malgache. Parallèlement, dans le domaine maritime, le Patrouilleur Le Malin a effectué une escale à Nosy Be du 28 janvier au 2 février dernier, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement des liens de coopération entre la marine française et malgache. Cette escale a permis non seulement de consolider les relations bilatérales, mais aussi d'approfondir la coopération en matière de sécurité maritime dans la région. L'équipage du Patrouilleur Le Malin a accueilli huit militaires malgaches à bord pour une formation axée sur la sécurité. Cette initiative conjointe a permis aux marins français de partager leur expertise dans la lutte contre les incendies, en présentant les différents équipements de sécurité à bord du navire.

Sécurité maritime. La formation a offert un aperçu détaillé de l'organisation de la sécurité à bord, mettant en avant les rôles essentiels dans la prévention et la lutte contre les incendies. Les participants ont appris à se munir d'équipements de pompier lourd, à manier une lance à incendie et à s'entraîner avec un générateur de fumée. Ces échanges de savoir-faire témoignent de l'engagement mutuel des marines française et malgache en faveur de la sécurité maritime dans la région. Les visites croisées et les formations renforcent les liens entre les deux pays, contribuant ainsi à une coopération durable pour assurer la sûreté des voies maritimes.