Madagascar: Viva Futbol Masters - Jet Mada Espoir remet son titre en jeu

Après la première édition fructueuse, le tournoi Viva Futbol Masters se déroulera à partir du 5 mars dans la Capitale. Les 16 équipes, huitièmes de finaliste en 2023, s'affrontent à nouveau.

Le tournoi a pris une nouvelle appellation, Viva Futbol Master, car il n'y aura pas de nouvelle équipe. Seules les 16 équipes qualifiées en huitième de finale lors de la première édition disputeront le titre pour cette nouvelle édition. La réunion technique et le tirage au sort se sont tenus hier à Arena Ivandry. En effet, elles se répartissent dans quatre poules de quatre. La formation de Jet Mada Espoir, championne en titre, a été tirée dans la poule B, poule de la mort avec l'équipe de l'Akamasoa, de nouvel Espoir et celle de Jahboady Mena.

AS Etoile filante, malheureuse finaliste est logée dans la poule D avec trois grosses pointures, à savoir CFFA, JSEM et Espoir Mada AS. La poule A est composée de AS Club M, 67 city FC, Kiks FC et La Masia, tandis que H+, TFTA, Kinga Sport et Ajesaia Ivato constituent la poule C. La phase des éliminatoires se déroulera les 5, 7 et 9 mars au Stade Malacam Antanimena. Huit matches sont programmés dans la journée, sauf qu'il y aura des matches parallèles à Malacam et à Ambodifasina lors de la troisième et dernière journée des éliminatoires.

Les quarts de finale se joueront au Malacam le 16 mars, tandis que les demi-finales du 23 mars et la grande finale du 30 mars auront lieu au Stade Elgeco Plus et seront retransmises en direct sur Viva TV. L'an dernier, 32 équipes de moins de 17 ans étaient dans la course. Cette année, les joueurs doivent être nés en 2006, 2007, 2008 soit âgés de 16 à 18 ans. « Le but du Viva Futbol Masters c'est d'éduquer les jeunes par le sport, après tout c'est du divertissement pour tous les passionnés du foot. A travers ce tournoi, la relève peut montrer son talent. Le résultat était probant lors de la dernière édition », a noté Naina Ranaivo de la télévision Viva.

Le président de la ligue Analamanga non moins président de la CFEM, Henintsoa Rakotoarimanana dit Tôta, et le coach des Barea Rôrô Rakotondrabe ont honoré ce lancement de la nouvelle édition par leur présence à Ivandry. « J'encourage l'organisateur d'aller toujours de l'avant. La porte pour l'équipe nationale des Barea que ce soit Chan, U23 ou U17 est ouverte à tous les footballeurs malgaches. Donc c'est une occasion pour nous de voir des talents et de suivre leurs fiches dans les temps à venir », a ajouté le coach Rôrô. Pour le président de la ligue, il a mis les points sur les « i » sur la lutte contre la falsification d'âge. Ce tournoi est sponsorisé par Telma. L'opérateur N°1 en télécommunications est toujours prêt à donner un coup de main, d'autant plus que l'événement s'inscrit dans le cadre de l'éducation des jeunes, a conclu Zo Ny Riantsoa Rabefitia.