Madagascar: Un paysage politique très mouvant

A cinq mois des élections législatives, on constate une certaine effervescence dans le monde politique. Même si le camp présidentiel affiche une certaine sérénité, on sent qu'il n'a, pour le moment, aucune véritable stratégie pour asseoir son emprise sur les différentes circonscriptions. L'opposition, bien que divisée, semble mieux organisée, mais bien qu'elle affiche son ambition de faire une razzia sur les sièges à l'Assemblée Nationale et de conquérir de nombreuses mairies, elle est gênée par cette décision de ne donner son onction qu'aux candidats désignés par le sommet. Pour le moment, on ne peut rien préjuger de l'évolution du paysage politique dans le moyen terme.

Un paysage politique très mouvant

Le camp présidentiel compte bien surfer sur la vague victorieuse de l'élection présidentielle de novembre. Ceux qui ont soutenu la candidature d'Andry Rajoelina entendent engranger les bénéfices de ce soutien et espèrent porter la couleur orange lors des élections à venir. Mais les responsables du parti veulent faire le tri parmi les candidats à l'investiture ; on constate déjà des dissensions dans les rangs des prétendants. On a entendu les éclats de voix de certains soutiens du président Andry Rajoelina lors du scrutin de novembre ne se sentant pas payer de retour.

Mais les spécialistes du camp présidentiel veulent séparer le bon grain de l'ivraie. Ils disposent d'un laps de temps suffisamment long pour opérer leur choix. Ils doivent aussi choisir les axes de la campagne qui sera menée pour convaincre les électeurs. Dans le camp d'en face, les thèmes sont tout trouvés. Ils vont rappeler la manière dont s'est déroulée la dernière élection présidentielle et mettre en avant le sentiment de frustration de nombreux Malgaches.

Ils vont parler de la nécessité d'une véritable décentralisation ; ils demanderont aux électeurs de mettre en place une majorité représentant un contre- pouvoir à l'exécutif. Néanmoins, l'union de l'opposition n'est pas aussi solide qu'on le pense. Les investitures obéissent à une logique politique très stricte et certaines personnalités qui ne sont pas choisies seront tentées de se présenter quand même. On peut cependant penser que le paysage politique va évoluer au cours des mois à venir..