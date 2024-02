Madagascar: Énergies durables - Des séances d'information sur le Derisking Facility du projet FIER

La quatrième session d'information dédiée au projet FIER (Financement Intégré pour les Énergies Durables) s'est tenue hier à Toliara. Celle-ci a mis en lumière le rôle du Derisking Facility. Cet événement fait suite à une session similaire qui s'est déroulée le 21 février dernier à Antsiranana, pour la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes. L'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) relatif au Derisking Facility du projet FIER vise à susciter l'intérêt et l'engagement des acteurs économiques, du secteur privé, des organisations de la société civile, des ONG, de l'administration locale et du Système des Nations Unies.

Selon ses promoteurs, l'objectif principal de cette initiative est de promouvoir le partenariat public-privé et de soutenir les projets novateurs dans le domaine des énergies durables, de la cuisson propre et de l'efficacité énergétique. La plateforme Quantum a été au coeur des discussions, offrant un espace transparent et accessible pour le processus de soumission à l'AMI. Les participants ont eu l'occasion de poser des questions et d'obtenir des éclaircissements détaillés sur le projet, le mécanisme de financement et le processus de soumission lui-même.

Opportunités.

Le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) a souligné que ces sessions font partie intégrante de la mise en oeuvre du projet FIER, financé par le Fonds conjoint des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cette collaboration entre le PNUD, l'ONUDI, l'UNCDF et les ministères malgaches de l'Économie et des Finances ainsi que de l'Énergie et des Hydrocarbures témoigne de l'engagement collectif en faveur du développement durable à Madagascar. L'opérationnalisation du Derisking Facility ouvre de nouvelles opportunités de financement, notamment des prêts concessionnels, des garanties et des subventions.

%

Ces mécanismes visent à atténuer les risques financiers et à encourager l'investissement dans des projets d'énergies durables à travers le pays. Bref, la quatrième session d'information sur le Derisking Facility du projet FIER représente un pas de plus vers la concrétisation des objectifs de développement durable à Madagascar. Elle renforce la collaboration entre les acteurs publics et privés, tout en stimulant l'innovation et la durabilité dans le secteur énergétique.