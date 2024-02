Madagascar: Emploi - Lancement de la plateforme digitale E-Work pour les travailleurs étrangers

Du nouveau dans le domaine de l'emploi. Le ministère de l'Emploi et de la Fonction publique en collaboration avec l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), le projet PRODIGY à travers l'Unité de Gouvernance Digitale (UGD), et avec le soutien du programme PRECI financé par l'Union européenne, annonce le lancement officiel de « e-work », la plateforme digitale dédiée à l'octroi d'autorisations d'emploi pour les travailleurs étrangers à Madagascar.

Cette initiative marque un jalon important dans le processus de digitalisation des services publics et vise à faciliter la procédure de délivrance des autorisations d'emploi pour les salariés étrangers. Cette digitalisation facilite en tout cas les procédures puisque le processus de demande via « e-work » comprend l'inscription sur la plateforme, la création et la soumission du dossier en ligne, le paiement des frais de dossier, et la réception du contrat de travail visé. Cette procédure simplifiée est conçue pour être accessible à tous les étrangers souhaitant travailler à Madagascar.

Les principaux utilisateurs de « e-work » incluent les entreprises employant des salariés étrangers, les consultants et autres entreprises de services agissant comme mandataires et les agents et fonctionnaires du MTEFoP et de l'EDBM procédant au traitement et à la gestion des demandes. Le lancement de « e-work » est un pas en avant vers la mise en place et le maintien d'un environnement favorable aux affaires à Madagascar. La plateforme constitue, en effet, une réponse concrète aux besoins d'efficacité, de transparence et de simplification des procédures administratives.