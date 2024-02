Madagascar: Douane - Le centre de valeur certifié ISO 9001-2015

L'administration douanière malgache poursuit son chemin vers l'excellence. Une autre étape vient d'être franchie, la certification ISO 9001-2015 du centre de valeur de la douane malgache.

Remis, hier, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Le Louvre Antaninarenina, ce certificat témoigne de la volonté de la douane de se doter d'outils précieux pour améliorer ses performances.

Capital.On rappelle que depuis août 2021, et après de longues années de partenariat avec la SGS à travers Gasynet, l'administration douanière s'est dotée de son propre centre de valeur dont la mission consiste principalement à vérifier l'origine, l'espèce tarifaire et surtout la valeur en douane des marchandises importées à l'exception des véhicules. Concernant plus particulièrement la valeur, le rôle du centre de valeur est capital dans la mesure où c'est à ce niveau que se trouve la grande majorité des fraudes douanières.

Ainsi, le périmètre du système de management de la qualité du centre de valeur couvre les activités de contrôle de la valeur en douane des importations hors véhicules. À travers cette certification, « la douane veut tenir compte des postulats qui démontrent que d'une part, la minoration de valeur porte atteinte aux intérêts du trésor public et que d'autre part, le redressement arbitraire pénalise les importateurs et est contraire au principe de l'accord de l'Organisation Mondiale du Commerce qu'est la valeur transactionnelle ».

%

Assistance Technique.Cette certification ISO 9001-2O15 entre dans le cadre global du plan stratégique de modernisation de l'administration douanière qui prévoit le renforcement de la capacité en matière de contrôle de la valeur en douane. Pour s'assurer des performances requises, la douane a sollicité une assistance technique afin de disposer d'un centre de valeur répondant aux normes internationales. La mission a été menée par le cabinet de conseil Time S.A, membre fondateur de l'alliance de l'Africa Smarts Today.

Ayant débuté en décembre 2022, cette mission a notamment procédé à un diagnostic de l'organisation, des outils de gestion de l'information ainsi que des méthodes employées. La certification s'est déroulée en plusieurs étapes. Elle est passée par l'ISO 9001 sur le management de la qualité puis l'ISO 27001 sur la sécurité des systèmes d'information. Enfin, en partenariat avec le cabinet Effiquency, la mission a mis en place les procédures applicables puis travaillé pour les rendre compatibles à la norme ISO 9001-2015. Et ce, après la validation de la société Certi-Trust et du groupe International Certification Trust Services (ICTS).

Résultats fiables.Notons que dans le cadre d'un appel d'offres international qui a mené à cette mission, Time S.A et Africa Smarts Today ont délégué l'exécution de la mission au Consultant indépendant Kamdeng Kamgaing Consulting. En tout cas, avec un organigramme amélioré et des outils informatiques renouvelés, le centre de valeur de la douane est ainsi en mesure d'émettre des résultats fiables et conformes à la fois aux intérêts de l'administration douanière et ceux des usagers.

Comme l'a indiqué le Directeur Général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, « cette certification ISO 9001-2015 est la concrétisation de l'engagement de la douane à mettre en place un système de management de qualité et s'inscrit dans la vision actuelle de la douane pour une administration innovante, redevable et partenaire pour l'émergence du pays ». Le Secrétaire Général du ministère de l'Economie et des Finances, Andry Ramanampanoharana a honoré de sa présence la cérémonie de remise de cette certification ISO 9001 - 2015.