Algérie: Oran - Visite guidée à l'Ecole des sous-officiers du matériel au profit des organes de presse

Oran — Une visite guidée a été organisée, mardi, à l'Ecole des sous-officiers du matériel "chahid Bendraoua Abdelkader" relevant de la deuxième Région militaire, au profit des organes de presse.

Le commandant de l'Ecole, le colonel Boularak Rabah a souligné, dans une allocution d'ouverture, que "la visite renforçant le travail de proximité s'inscrit dans le cadre du plan de communication de l'Armée nationale populaire (APN) pour l'année 2023/2024, à travers lequel le Haut commandement de l'ANP vise à faire connaître les établissements de formation militaire et à renforcer la communication avec les citoyens dans le cadre du lien Armée-nation".

"Pour s'adapter à l'évolution et bien maitriser les équipements et divers systèmes, le Haut commandement de l'Armée nationale populaire a oeuvré à fournir un système de formation et d'instruction complémentaires pour forger des compétences hautement qualifiés à des niveaux en adéquation avec l'évolution de l'arme d'équipement et au développement de l'ANP en général".

Cette initiative d'information a donné lieu à une visite des différentes structures, équipements et moyens pédagogiques utilisés dans la formation au niveau de l'Ecole et à un aperçu sur les différents parcours et étapes de formation, entre autres, ceux des "armes électro-optiques", des "munitions et missiles", des "systèmes d'armes" et des "véhicules de combat", en plus de prendre connaissance des ateliers de travaux spéciaux liés à l'industrie mécanique.

L'Ecole des sous-officiers du matériel "chahid Bendraoua Abdelkader" se charge aussi de la formation de cinq catégories d'étudiants et stagiaires dont "élèves sous-officiers du service national", "élèves sous-officiers actifs", "élèves sous-officiers contractuels", "soldats contractuels" dans treize spécialités, notamment le tir par radar d'armes de petits et moyens calibres et la mécanique des blindés.

L'Ecole dispense également une formation périodique dans diverses spécialités, notamment un stage pour relever le niveau de combat, un autre pour la gestion des archives et une formation en bibliothéconomie.

Pour rappel, après sa création en 1975, l'Ecole était connue sous le nom de "Centre d'instruction en ravitaillement, reconverti en 1980 en centre d'instruction technique de ravitaillement. Le 23 mars 1983 elle a été reconvertie en Ecole des sous-officiers du matériel et baptisée le 18 février 2015 au nom du Chahid Bendraoua Abdelkader".