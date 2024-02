Algérie: Tenue de la 11ème session des consultations politiques algéro-françaises

Alger — La 11ème session des consultations politiques algéro-française s'est tenue mardi à Alger, sous la coprésidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane, et de la Secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Mme Anne-Marie Descotes, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette session, qui s'est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, "a permis de procéder à une évaluation globale de l'état des relations au plan politique et de la coopération bilatérale dans l'ensemble des domaines, y compris en matière économique et de circulation des personnes", précise le communiqué.

"Les questions internationales et régionales d'intérêt commun ont également été au menu des discussions entre les deux hauts responsables, notamment, la situation au Sahel, au Mali et au Proche-Orient, principalement, la situation en Palestine et la crise humanitaire à Gaza, ainsi que la question du Sahara Occidental", ajoute la même source.