Madagascar: MWC2024 - Vers un monde intelligent où tout est connecté

Le Mobile World Congress (MWC) 2024, événement phare de l'industrie de la téléphonie mobile, se tient du 26 au 29 février, et rassemble les acteurs majeurs du secteur dans une démonstration spectaculaire de technologies promettant de redéfinir notre avenir.

Lors d'un discours marquant, Mohamed Kande, le président élu global de PwC, a captivé l'audience avec sa vision : « We have the power to change the world », « nous avons le pouvoir de changer le monde ». Il souligne un fait alarmant : 65% des entreprises échouent avant d'atteindre leur dixième année, tandis que 55% des PDG à l'échelle mondiale reconnaissent que les technologies transformeront radicalement les pratiques commerciales. Il est donc impératif de réinventer les modèles d'affaires et les méthodes de travail.

Les technologies telles que la 5G, le cloud computing et l'intelligence artificielle (IA) sont au coeur de cette transformation. Leur intégration permettra d'accélérer la connexion réseau, de gérer des volumes massifs de données et d'éviter la saturation des systèmes.

Parmi les technologies pouvant bénéficier de ces nouvelles technologies, la téléchirurgie se distingue. Cette méthode chirurgicale à distance, nécessitant une précision extrême, bénéficiera directement de la faible latence offerte par la 5G et de l'analyse avancée permise par l'IA, garantissant des opérations sans faille.

Rami Rahim, PDG de Juniper Networks, affirme que l'IA sera la technologie la plus perturbatrice, surpassant même l'impact de l'internet. Huawei se positionne comme un partenaire clé dans cette révolution, avec Li Peng, président des ventes et services TIC, présentant leur ambition pour un « monde intelligent » connecté.

Huawei envisage un futur de « connectivité omniprésente », propulsé par le passage de la 4G à la 5G et bientôt à la 5.5G, multipliant par dix la vitesse de connexion. Cette évolution ouvre la voie à de nouvelles formes de créativité, d'interaction humain-machine et de couverture étendue, même dans les régions les plus isolées.

L'objectif de Huawei est de libérer le potentiel du cloud, en tirant parti de la faible latence de la 5G et des capacités de l'IA. Huawei estime que l'économie intelligente pourrait valoir jusqu'à 18,8 trillions de dollars d'ici à 2030.

D'ici à 2026, les IA génératives devraient produire 180 milliards de GB de contenu, révolutionnant la création de contenu et saturant le web de vidéos générées en quelques secondes.

Le MWC 2024 marque donc un tournant décisif, annonçant une ère où la technologie redéfinit les frontières du possible.