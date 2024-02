Algérie: APN - Le groupe parlementaire d'amitié 'Algérie-Sénégal' se réunit en visioconférence

ALGER — Les membres du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Sénégal" présidé par le président du Groupe, Ahmed Boubekeur, ont tenu, mardi par visioconférence, une réunion avec leurs homologues de l'Assemblée nationale sénégalaise, chapotés par le président du Groupe, Abdou Mbow, indique un communiqué de l'Assemblée nationale populaire (APN).

A l'entame de cette réunion, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur sénégalais à Alger, Serigne Dieye et de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Khaled Zohret Bouhalouan, M. Boubekeur a invité les membres du groupe parlementaire à "insuffler une forte impulsion à la diplomatie parlementaire pour permettre à cette dernière de contribuer efficacement au renforcement des relations entre les deux pays dans les différents domaines politique, économique, social et culturel".

Il a, dans ce cadre, appelé les membres à "la coopération en matière d'échange d'expertises et d'informations entre les deux instances parlementaires, mais aussi à l'échange de vues entre les deux pays concernant les situations actuelles et les données liées à la vie parlementaire et au domaine de la législation et de la loi, à la lumière des développements régionaux et internationaux".

M. Boubekeur a, également, affirmé que les relations entre les deux pays ont imprimé un nouvel élan en contribuant à la consécration de la diplomatie spirituelle, à savoir la Tariqa Tidjania et Kadiria.

De son côté, l'ambassadeur du Sénégal à Alger, M. Dieye s'est félicité du "bon" niveau des relations entre les deux pays", soulignant "la nécessité de faciliter les échanges commerciaux, d'établir des relations économiques mutuellement bénéfiques et d'échanger les expertises".

Il a en outre salué " la position constante de l'Algérie à l'égard des causes justes en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie".

Pour sa part, le président du groupe d'amitié parlementaire "Algérie-Sénégal", M. Mbow a salué "le niveau de fraternité et d'amitié unissant les deux pays", soulignant leur importance dans le domaine diplomatique".

Relevant que les deux pays partagent des "liens culturels et spirituels", le responsable sénégalais a loué en même temps" la position de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne".

Il a estimé dans ce cadre, que " le Sénégal est un pays important qui a accéléré l'ouverture de lignes aériennes et du transport maritime, en sus de l'ouverture d'une succursale bancaire qui constitue un mécanisme de financement et de soutien important pour les acteurs économiques sur le marché sénégalais, de même qu'il se veut un outil d'accélération de la cadence des échanges commerciaux et des partenariats entre les entreprises algériennes et sénégalaises".