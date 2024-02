Angola: L'Angola fait des progrès significatifs en matière de droits de l'homme

Luanda — L'Angola a pris, ces dernières années, des mesures significatives pour renforcer son cadre juridique et institutionnel en matière de droits de l'homme, a déclaré mardi, à Genève, en Suisse, la secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça.

Selon un communiqué de presse, lors du débat général de haut niveau de la 55ème session du Conseil des Droits de l'Homme (CDH), la responsable a réaffirmé l'engagement de l'Angola à continuer de promouvoir et protéger les droits de l'homme à l'intérieur et à l'extérieur conformément aux normes internationales.

"Le processus de réforme de l'État en cours a pour priorité la mise en œuvre pleine et efficace de la stratégie et du plan d'action national en matière de droits de l'homme, en signe d'engagement en faveur de la réalisation des droits de l'homme", a souligné la secrétaire d'État.

De même, elle a mis en relief les efforts de l'Exécutif angolais pour garantir l'exercice du droit à la liberté d'expression, de la presse, d'accès à l'information et à la sécurité des journalistes, ainsi que pour améliorer l'approche des forces de défense et de sécurité dans le cadre du droit de réunion pacifique et manifestation et la consolidation du processus de réconciliation nationale.

Dans cette perspective, la gouvernante a déclaré que l'Angola comprend que placer le respect des droits de l'homme au centre des politiques publiques est la meilleure façon de garantir le bien-être commun.

Elle a précisé qu'une gouvernance plus participative et inclusive a également contribué à la création d'un environnement de plus grande confiance dans les institutions, à travers des rencontres entre le Président de la République, João Lourenço, et divers secteurs de la société civile, en mettant l'accent sur la jeunesse, les institutions religieuses, autorités traditionnelles, classe d'affaires, minorités et groupes vulnérables.