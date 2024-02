Ile Maurice: Habib Bank Mauritius reprise par banque Patronus

D'ici trois mois, Habib Bank Mauritius devrait changer de nom pour opérer sous l'enseigne Banque Patronus. Une licence bancaire a été émise hier pour cette entité bancaire. Tout laisse croire qu'elle reprendra les opérations de la branche locale du groupe bancaire pakistanais. Banque Patronus opère sous Patronus Wealth, un groupe de gestion de patrimoine avec des plateformes de réservation établies au centre financier international de Dubaï et à Maurice, réglementées à la fois par la Dubai Financial Services Authority et la Mauritius Financial Services Commission. Ses services s'adressent aux individus financièrement fortunés (HNWI), aux fiduciaires, aux gestionnaires d'actifs indépendants, ainsi qu'aux cabinets d'avocats et aux services familiaux. La décision de Habib Bank remonte à 2021, après une annonce parue en février de la même année dans le bilan annuel de la maison-mère publié sur le site de la Pakistan Stock Exchange.

Dans un communiqué émis à l'époque, la direction de Habib Bank Ltd avait confirmé les négociations de son rachat sans donner de détails. Toutefois, elle avait souligné que ses opérations à Maurice ne seraient pas perturbées, étant hautement liquides, bien financées et capitalisées pour respecter ses engagements financiers envers ses déposants et autres parties prenantes. On sait que le retrait de cet établissement bancaire de la juridiction mauricienne était sur le radar du groupe bancaire pakistanais depuis un certain temps, suite à la décision du New York State Department of Financial Services (DFS) de condamner Habib Bank Ltd à une amende de 630 millions de dollars en 2017 pour de graves défaillances en matière de conformité concernant les règlements et sanctions liés au blanchiment d'argent. Une décision qui avait mis fin à ses opérations bancaires et avait lourdement impacté les finances du groupe. Dans la foulée, HBL avait mis en place une stratégie pour recentrer géographiquement ses opérations dans une vingtaine de pays à l'échelle mondiale et régionale.

Présente à Maurice depuis 1964, la branche mauricienne a réalisé des actifs de Rs 1,4 milliard en décembre 2022. Pour l'année financière se terminant à la même période, l'établissement bancaire a enregistré des pertes après impôts de Rs 58,8 millions. Fondée en 1941, Habib Bank est, rappelons-le, la première banque commerciale du Pakistan. En 1970, elle avait été nationalisée avant d'être privatisée en 2003 après que la fondation Aga Khan a pris le contrôle effectif.