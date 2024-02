Sénégal: 1, 12 milliard pour améliorer les conditions de travail des transformatrices en Casamance

Dakar — L'ambassadeur du Japon au Sénégal, Izawa Osamu, et le Coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de la FAO, Gouantoueu Robert Guei, ont signé, mardi, en présence du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, une convention visant à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes transformatrices de poisson en Casamance.

D'un coût global de 1 860 000 dollars US (1,12 milliards de francs Cfa), le projet "Améliorer la qualité de vie et les moyens d'existence des femmes transformatrices de poisson et de leurs communautés en Casamance" vise à "assurer et à améliorer les moyens d'existence et les revenus durables ainsi que la qualité de vie des communautés de pêcheurs, en particulier des femmes transformatrices".

Etalé sur trois ans, il contribuera à "renforcer le secteur de la pêche artisanale en Casamance, au Sénégal, tout en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l'emploi, en améliorant l'infrastructure post-récolte et le renforcement des capacités des femmes transformatrices de poisson", indique un document de presse.

Le projet permettra la construction d'infrastructures de transformation du poisson "respectueuses de l'environnement, durables et saines" à Cap Skirring, Elinkin, Fanda, Goudomp, Niaguiss et Ziguinchor, ainsi que leurs petits villages environnants avec d'importants sites de débarquement, tout au long du fleuve Casamance.

Il compte s'appuyer principalement sur le processus de fumage du poisson au four FAO-Thiaroye de transformation (FTT), une technique issue de la collaboration entre la FAO et le Centre national de formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture (CNFTPA).

"Ce projet est une réponse concrète aux situations difficiles des femmes et contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail", a déclaré l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Izawa Osamu.

Pour le coordonnateur sous-régional de la FAO, Gouantoueu Robert Guei, ce projet contribuera d'une manière significative au renforcement du secteur de la pêche artisanale en Casamance. "Il va permettre aux femmes transformatrices des localités de Cap Skiring, Elinkine, Fanda, Goudomp, Niaguiss et Ziguinchor, d'assurer une transformation qualitative des produits halieutiques", a t-il dit.

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Papa Sagna Mbaye, a relevé que "les produits transformés jadis, distribués et consommés au niveau national vont maintenant au-delà du pays et ont intégré les chaines de valeur internationales, notamment en Afrique et un peu partout à travers le monde".

"Malgré ces acquis, la transformation artisanale des produits halieutiques fait face à des défis importants, notamment la rareté de la matière première, ou encore les financements. Donc, pour relever ces défis, le gouvernement a entrepris des efforts notables d'amélioration des conditions de travail des femmes par la construction et l'équipement des sites de transformation artisanale et le renforcement des capacités techniques des transformatrices", a ajouté le ministre.