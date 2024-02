Sénégal: Mercato/Retour en Europe - La piste turque s'ouvre à Sadio Mané

En difficulté en Arabie Saoudite, Sadio Mané pourrait envisager un retour en Europe pour répondre à l'intérêt exprimé par Galatasaray. D'après les informations rapportées par le média Turk Scout, le club turc souhaite renforcer son équipe. Cette éventualité est aujourd'hui créditée par les tensions récentes entre l'attaquant des Lions et son entraîneur Luis Castro. Mais aussi des critiques notées de plus en plus sur ses prestations depuis le retour de la CAN avec son club Al-Nassr. Reste à savoir si l'international sénégalais est prêt pour sauter le pas en renonçant à son considérable salaire en Arabie-Saoudite et retrouver les terrains européens.

Sadio Mané pourrait envisager un retour en Europe et répondre à l'intérêt exprimé par Galatasaray qui voit en l'attaquant des Lions du Sénégal une solution pour renforcer son équipe. Selon les informations de ScouTurk, le club de Turquie envisage sérieusement d'incorporer l'international sénégalais lors du prochain mercato estival. Transféré en début de saison à Al-Nassr en Arabie saoudite en provenance du Bayern Munich, Sadio Mané n'a pas eu trop de mal à prendre ses marques aussi bien en championnat avec des débuts convaincants dans la Ligue saoudienne. Il confirmait cette forme lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où il a délivré trois passes décisives et marqué un but en quatre matchs.

%

Force est cependant de constater que depuis son retour en Côte d'Ivoire, l'international sénégalais Sadio Mané est sous les feux des critiques. Il a même été écarté par son entraîneur Luis Castro lors de la Ligue des Champions asiatique. Cette décision avait suscité la controverse et largement commentée par la presse locale. Muet lors des trois derniers matchs de son équipe en championnat, Sadio Mané a même commencé à inquiéter certains observateurs qui ne manquent d'ailleurs pas d'évoquer des signes de fléchissement mental et de lassitude physique.

Mieux, la presse turque, avance que de premiers échanges entre les représentants du joueur et les responsables du club d'Istanbul auraient déjà été initiés. La même source indique toutefois que les tensions récentes entre Sadio Mané et son entraîneur Luis Castro pourraient changer la donne et influencer la décision du Sénégalais d'envisager un départ dans les mois à venir. La grande équation est de savoir si Sadio Mané sera prêt à renoncer à son salaire considérable au Royaume saoudien pour retrouver les terrains européens.