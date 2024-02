Gabon: Proposition des FONDAMENTALISTES - Une fondation pour toutes les Premières dames

C'est un fait que le rôle et la fonction de la Première dame sont encore à définir dans la Constitution gabonaise. Nous proposons que la prochaine Loi fondamentale de notre pays reconnaisse et encadre la posture institutionnelle et sociale de la Première Dame.

Par ailleurs, subséquemment à cette reconnaissance constitutionnelle de la Première Dame, nous suggérons que la Fondation de la Première Dame non seulement porte son nom, mais soit soutenue par des fonds publics. Cela aura l'avantage de sécuriser l'emploi du personnel de la Fondation, quelles que soient les conjonctures.

Nous proposons également que la lutte contre les cancers féminins et masculins et le soutien multiforme des jeunes filles mères constituent les axes prioritaires de l'action politique et sociale de la Première Dame.

Ainsi aurons-nous :

- Un contrôle budgétaire des deniers publics ;

- Une meilleure gestion des biens publics et des ressources humaines ;

- La continuité du service public dans la Fondation.

Pour le Parti Politique LES FONDAMENTALISTES,