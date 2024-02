Afrique: L'Angola accueille en avril la conférence spatiale africaine

Luanda — Les agences spatiales nationales et les entreprises du "NewSpace" d'Afrique se réuniront en conférence, à Luanda, du 2 au 5 avril prochain pour relever les défis du secteur et identifier des mécanismes afin d'introduire davantage la technologie géospatiale au service du développement des économies du continent.

La conférence, sur le thème "Le rôle de l'espace dans la réduction du niveau de la pauvreté en Afrique" mettra en évidence le potentiel de transformation des initiatives spatiales dans la lutte contre les disparités socio-économiques en Afrique et permettra de discuter de la meilleure approche pour tirer parti des technologies spatiales, y compris les communications par satellite, la détection à distance et les données géospatiales.

Selon un communiqué de presse du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), envoyé mercredi à l'ANGOP, l'objectif de l'événement est de révolutionner plusieurs secteurs tels que l'agriculture, les soins de santé, le changement climatique, la sécurité et le développement des infrastructures.

À cette fin, précise le document, la conférence explorera tous les aspects de la technologie spatiale et des satellites, y compris les opportunités politiques et commerciales en Afrique, tout en soulignant l'impact potentiel des cadres de coopération entre les parties prenantes pour atteindre des objectifs communs dans l'industrie et sur le continent.

Selon la note, la mesure que les gouvernements africains intensifient leurs efforts et leurs investissements pour développer leurs écosystèmes spatiaux locaux respectifs, plus d'entreprises commerciales s'implantent sur le continent et il est nécessaire de créer des environnements propices au développement de l'innovation.

Cette conférence, en tant que principal événement spatial de l'Afrique, rassemblera des décideurs de divers gouvernements africains, des agences spatiales nationales, des leaders de l'industrie, des entreprises "NewSpace" et des parties prenantes de haut niveau de tous les secteurs de l'industrie spatiale du continent.

OPF/AC/DK/BS