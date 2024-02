Afrique: Patrimoine - L'ONG Soleil-Espoir s'engage à sauvegarder les valeurs africaines

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Soleil-Espoir du Gabon a été présentée au public, le 23 février à Libreville, dans la salle de conférence des Jardins d'Idiana, dans la commune d'Akanda. Le Congolais Alphonse Chardin N'kala, président du Comité culturel du musée Cercle africain de Pointe-Noire, a pris part à l'activité et a été fait ambassadeur de cette plateforme à caractère panafricain.

Dirigée par Lydie Stéphanie Mamiaka, Soleil- Espoir se donne pour mission principale la réappropriation et la sauvegarde par les Africains de leurs valeurs socio-éducatives et culturelles. "Les valeurs intrinsèques qui font partie de notre culture doivent être le fondement (même) du modèle de société que nous devons laisser à nos enfants et à nos petits enfants" , a-t-elle dit.

Alphonse Chardin N'kala, invité spécial et ambassadeur de cette plateforme à caractère panafricain, a reçu la mission de permettre à Soleil-Espoir d'avoir des assises dans plusieurs pays d'Afrique, en commençant par ceux d'Afrique centrale. « Il est nécessaire et impérieux que les Africains se réapproprient leurs valeurs socio-éducatives et culturelles, parce qu'aucun pays au monde ne s'est développé en s'appuyant sur les valeurs culturelles des autres.

Si en Europe on enseigne Socrate, Pythagore, Thalès..., en Chine Confucius, Lao-Zi, Tao..., chez nous, tout est-il clos? Doit-on continuer d'enseigner la bande à Socrate, Platon, Aristote? Commençons par mettre au coeur de nos enseignements Cheick Anta Diop, Théophile Obenga, Soundiata Kéita, Chaka Zulu, les royaumes de Kerma, Kongo, Loango, les empires du Ghana, du Mali, du Songhaï, de Monomotapa, etc. Voilà qui nous permettra d'être nous-mêmes », a t-il laissé entendre. Alphonse Chardin N'kala a conclu: « La mission de l'ONG Soleil-Espoir est certes difficile, mais elle est aussi exaltante pour ceux qui aiment l'Afrique et les Africains ».