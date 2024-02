Tunisie: Protection du littoral - Travaux engagés sur la côte de Zarzis

A l'instar de ce qui a été réalisé à Tabarka, Dimasse, Monastir et Mahdia, l'Agence de la protection du littoral (Apal) est en train d'entamer des mesures de protection de la zone côtière de Zarzis et précisément la plage Sonia, très fréquentée par les estivants en été et menacée par l'érosion et les dunes de sable.

Les travaux ont déjà débuté pour prendre fin avant que la zone ne soit envahie par les tentes et les parasols. Le projet consiste à implanter deux rangées de planches en bois du type sylvestre sur une longueur de 500 m, allant de ce qui a été réalisé , l'an dernier -- et qui mérite d'être entretenu et rénové -- jusqu'au café Marina.

Des accès sont laissés tous les 20 m pour permettre aux baigneurs de passer vers la mer.

Cette opération conçue pour la réhabilitation et la valorisation de cette plage et les quatre autres précédemment citées et dont la longueur totale est de 4 km, est d'un coût d'environ un million de dinars financé par la caisse de la coopération tuniso-allemande.