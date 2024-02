Tunisie / BM - Attachement à l'examen des propositions des projets prioritaires du gouvernement tunisien

Jesko Hentschel, directeur pays de la Banque mondiale (BM) pour le Maghreb et Malte, a exprimé la volonté de son institution d'examiner les propositions de projets que le gouvernement tunisien entend mettre en oeuvre à la lumière de ses priorités pour la prochaine période.

Intervenant lors d'un entretien tenu, lundi, avec la ministre de l'Économie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sabïi, Hentschel et la délégation qui l'a accompagné ont passé en revue les principaux thèmes et domaines sur lesquels les deux parties focaliseront au cours de la prochaine période, et qui s'inscrivent dans le cadre des priorités nationales telles que les énergies renouvelables et l'eau, dans le contexte de l'exacerbation du phénomène du changement climatique, la sécurité alimentaire, les programmes de sécurité sociale et le développement humain, ainsi que le soutien au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes entreprises.

La ministre a souligné, à cet égard, l'importance de l'achèvement à temps des projets financés par la BM, exprimant la volonté de renforcer la coordination avec les départements ministériels afin de résoudre les problèmes qui entravent la réalisation de certains d'entre eux.

Hentschel a, pour sa part, évoqué l'importance du partenariat stratégique entre les deux parties et la nécessité de le renforcer et de le développer davantage.

Au cours de la réunion, à laquelle a participé le représentant résident de la BM pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, les deux parties ont abordé la coopération financière et les programmes d'action pour l'année 2024 dans le cadre du programme «Partenariat avec la Tunisie 2023-2027».