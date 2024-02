Egypte: Le ministre de l'Irrigation rencontre des responsables de la Banque mondiale

Le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Hani Hani Sweilam a rencontré des responsables de la Banque mondiale pour suivre l'étude du projet de résilience climatique.

Lors de la réunion, les progrès de l'étude sur le projet de "Résilience climatique par la transformation agricole et alimentaire" ont été examinés.

Le projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme "NOVI".

Il comprend le développement intégré du système d'irrigation, en commençant par les sous-canaux jusqu'à l'application de systèmes d'irrigation modernes au niveau des champs.

Il soutient également la participation du secteur privé dans les pratiques agricoles et la mise en place d'un système d'alerte précoce, ainsi que le renforcement des capacités en matière de comptabilité de l'eau.

Dr Sweilam a souligné que des coordinations sont en cours avec le ministère de l'Agriculture concernant le développement de cours privés, en mettant l'accent sur plusieurs zones sensibles dans les gouvernorats de l'est, de l'ouest et de Menoufia, qui seront couvertes par le projet dans la prochaine phase.

Cela contribuera à faciliter l'accès à l'eau d'irrigation pour les agriculteurs de ces zones.

Dr Sweilam a déclaré que les projets des ressources en eau et d'irrigation dans le cadre du programme "NOVI" visent à renforcer les efforts de lutte contre le changement climatique, à passer à une économie verte, à étendre l'utilisation de l'énergie solaire dans le pompage d'eau et la désalinisation, à améliorer la résilience climatique en mettant à jour les pratiques agricoles et à passer à des systèmes d'irrigation modernes en agriculture.

%

Cela favorisera une gestion durable des ressources en eau, renforcera la capacité du secteur de l'eau à relever les défis et soutiendra la durabilité de la sécurité alimentaire, en particulier compte tenu des liens fondamentaux entre l'eau, l'énergie et l'alimentation pour atteindre la sécurité alimentaire et faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'eau et de l'alimentation en Égypte et dans le monde.