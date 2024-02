Ile Maurice: Une sexagénaire hospitalisée après avoir consommé du pain

Alors que des boulangeries de Vacoas ont été prises d'assaut aux petites heures du matin par la ministre du Commerce, Dorine Chukowry, accompagnée de plusieurs fonctionnaires pour une visite surprise concernant la qua- lité de la farine, une habitante de Vacoas a eu la désagréable surprise de consommer du pain suspecté de contenir un produit nocif. La femme âgée de 62 ans a été hospitalisée à l'hôpital Victoria de Candos. La police a été informée.

«Mon époux est allé acheter du pain dans une boutique à Quinze-Cantons. Lorsqu'il en a mangé un morceau, il m'a dit que le pain était fort. Il m'a demandé s'il y avait du piment de- dans. Je lui ai répondu que non», confie la victime. Cette dernière a mangé l'autre morceau de pain. «Monn manz la moitié dipin mo lalang inn kwi. Mo lestoma inn komans brilé. Mo misié so lalang in anflé li. Monn pran dipin la monn amenn li laboutik. Mo trouve caustik soda dan misié la so bwat dipin», relate l'habitante de Vacoas.

Les proches du couple les ont conduits à l'hôpital. «Nou mem nou'nn bizin pran zot al lopital et dan sa sirkulasion la mo pe prie ki ler nou pou resi ariv lopital. Mo pe get mo ser kouma so labous inn vini. Li pa ti fasil», confie la soeur de la femme. Elle explique qu'elle ne comprend pas ce qui a bien pu se passer. La famille a l'habitude d'acheter du pain dans cette boutique depuis des années et n'a jamais rencontré de problème. Elle souhaite que la lumière soit faite sur cet incident.