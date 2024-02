Ile Maurice: La police arrête l'ex d'une jeune fille battue

Une jeune fille de 19 ans, habitante de Chemin-Grenier, a été victime de violence et de séquestration depuis le 16 février. Son bourreau n'est autre que son ancien partenaire, âgé de 27 ans. Elle a porté plainte contre lui au poste de police de Pope Hennessy. Il a été arrêté par la police dimanche alors qu'il la frappait.

Dans sa déposition, elle raconte qu'elle vit depuis octobre dernier avec cet habitant de Petite-Rivière-Noire et qu'elle est battue depuis. Mais que jusque-là, elle souffrait en silence. En février, son partenaire a saisi son téléphone portable. Après avoir fait une déposition à cet effet au poste de police de Petite-Rivière, elle a quitté la maison de son compagnon et est retournée chez sa mère à Chemin-Grenier.

Le vendredi 16 février, elle a appelé la soeur de son ex et a parlé à celui-ci. Il lui a demandé de le rencontrer au Champ-de-Mars à Port-Louis et lui a promis de lui rendre son téléphone portable. Elle a donc accepté de s'y rendre. Elle l'a effectivement rencontré ce jour-là vers 17 heures. Son ex a refusé de lui rendre son téléphone portable et lui a dit qu'il ne la laisserait pas regagner son domicile. Il l'a attrapée par le cou et l'a forcée à l'accompagner chez son cousin à Tranquebar.

À partir de ce jour-là, elle a été séquestrée dans la maison du cousin et à chaque fois qu'elle demandait à son ex de la laisser partir, il se mettait en colère et la menaçait de la frapper et de la blesser. Le dimanche 25 février, une discussion a éclaté entre eux et elle a de nouveau insisté pour rentrer chez sa mère. Il a piqué une colère, la traitant de «petite m...» et lui disant qu'il ne la laisserait jamais retourner à Chemin-Grenier.

%

Il l'a ensuite giflée avant de la rouer de coups de bâton sur tout le corps. Elle hurlait de douleur, à tel point que les voisins l'ont entendue et sont intervenus. Elle a dû se cacher par crainte pour sa sécurité. Avertie, la police de Pope Hennessy a monté une opération et a fait une descente à Tranquebar. L'ex-partenaire a été arrêté et emmené au poste pour interrogatoire pendant que la jeune fille a été conduite à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour des soins.