Maroc: Le pays et l'Espagne - Les élites ont la responsabilité de préserver l'héritage culturel commun

Rabat — Les élites au Maroc et en Espagne sont tenues constamment de protéger et de préserver l'héritage culturel commun entre les deux pays, a affirmé le président de la Maison de la poésie au Maroc, Mourad Kadiri.

Dans un entretien accordé à la MAP à la veille de la première rencontre poétique maroco-espagnole, organisée du 29 février au 2 mars prochain à Rabat par la Maison de la poésie au Maroc et l'Association d'amitié Andalousie-Maroc, M. Kadiri a ajouté que "les élites des deux pays sont les plus qualifiées pour être un modèle éclairant pour les autres acteurs dans les domaines politique, économique et commercial".

Cette première rencontre poétique, initiée sous le signe "Voisins en poésie", vise à renforcer le dialogue culturel, poétique et humanitaire entre les poètes du Maroc et d'Espagne, en particulier de l'Andalousie, avec laquelle "nous sommes liés non seulement par le passé, mais aussi par des destinées géopolitiques vitales", a-t-il précisé.

"Ces destinées peuvent se renforcer et avoir des effets positifs sur les deux parties, si les efforts de communication, de compréhension et de dialogue entre les intellectuels, les poètes et les artistes s'intensifient à travers des échanges mutuels, des visites régulières et des rencontres communes à même de mieux comprendre les questions d'actualité et les enjeux de l'avenir", a encore expliqué M. Kadiri.

S'arrêtant sur la signification du thème de cette rencontre, il a souligné que le Maroc et l'Andalousie sont des voisins d'une nature singulière, liés par un "voisinage qui va au-delà de la géographie. On peut percevoir les lumières de l'Andalousie depuis Sour Al Maâgazine de Tanger".

Il s'agit d'un voisinage historique, culturel et poétique. "L'Andalousie est présente au Maroc à travers ses jardins, ses parcs, sa gastronomie, sa musique, ses mouachahates et son zajal, tout comme le Maroc est profondément présent en Andalousie, à travers son patrimoine, son architecture, ses mosquées, ses poètes, ses soufis et ses mystiques", a poursuivi le président de la Maison de la poésie au Maroc.

Le choix de ce slogan montre la "conception large" du voisinage qui relie le Maroc à son voisin du nord, a-t-il encore soutenu, ajoutant qu'il s'agit d'"une ouverture qui ne peut être exprimée que poétiquement et à travers la poésie, et qui ne se limite pas seulement au poème qui est écrit ici ou là et qui migre entre les deux rives, mais englobe aussi la poésie comme un signe de rencontre avec le souffle de la vie, fusionnant avec l'homme, la nature et l'univers».

Il a, par ailleurs, noté que cette première rencontre poétique revêt une signification particulière étant donné qu'elle intervient quelques jours après la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Maroc.

"C'est comme si elle nous transmettait un message essentiel selon lequel la dimension politique n'est pas complète sans la dimension culturelle et poétique", a encore indiqué M. Kadiri.

S'agissant des opportunités devant être mises à profit à l'occasion de l'organisation conjointe - avec le Portugal - de la Coupe du Monde de football 2030 pour servir le patrimoine, les arts et la culture dans la région, il a noté que la culture, sur les deux rives de la Méditerranée, sera confrontée à un grand défi à l'approche de cet événement sportif majeur.

A ses yeux, la culture est appelée à tester toutes ses capacités et ses potentialités pour "devenir un messager de la promotion des valeurs du dialogue, non seulement entre les trois pays hôtes de cette importante manifestation (Maroc-Espagne-Portugal), mais aussi entre les cinq continents qui convergeront vers le bassin méditerranéen pour la compétition de football".

"Dans ce contexte, en tant que tissu culturel, nous pouvons exploiter cette occasion pour faire connaître notre histoire, nos arts et notre patrimoine méditerranéen au sein duquel le patrimoine marocain et andalou occupe une place importante", a-t-il estimé.

"Le succès de notre pays avec ses partenaires, l'Espagne et le Portugal, sera significatif en dépassant la simple dimension organisationnelle, pour présenter notre modèle culturel méditerranéen, basé constamment sur la diversité, la tolérance et le respect de la différence", a-t-il dit.

Pour le président de la Maison de la poésie au Maroc, le meilleur moyen d'y parvenir est de faire connaître "notre culture et notre civilisation ancrées dans l'histoire, et qui ont vécu entre les deux rives du Maroc et de l'Andalousie dans un climat d'amitié et de concorde entre les religions et les cultures".