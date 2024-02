Maroc: L'instauration d'une école moderne et performante requiert une action commune pour relever les défis (M. El Malki)

Rabat — L'instauration d'une école moderne, équitable, attrayante et performante requiert une action commune de l'ensemble des partenaires stratégiques, à travers des choix, des idées, des principes et des valeurs unifiés, pour relever tous les défis, a indiqué, mercredi à Rabat, le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki.

"Lorsque nous unifions nos choix, nos idées, nos principes et nos valeurs, on est plus forts, de manière à dépasser les difficultés de toutes tailles et d'être à la hauteur des réalisations et des ambitions de notre pays", a souligné M. El Malki à la 4ème session ordinaire du Conseil.

Il a souligné la nécessité pour l'ensemble des acteurs d'accompagner les programmes et les politiques mis en place dans le système éducatif, d'identifier les obstacles, de prendre en considération les mutations, les besoins actuels et futurs, ainsi que les changements sociétaux, démographiques et culturels que connait le pays.

Il a, en outre, relevé que ce grand chantier national nécessite une large adhésion responsable pour relever les défis et réaliser les objectifs de la réforme du système de l'éducation, "l'école étant aujourd'hui au coeur du projet sociétal de notre pays".

Dans le même sillage, et pour appuyer la réflexion collective, le président du Conseil a estimé qu'il est important de se focaliser sur les Hautes Directives de SM le Roi, en matière de renforcement, d'évaluation et de suivi de l'opérationnalisation des objectifs de la réforme, notamment la facilitation du suivi et de veille pour réformer le système éducatif, dans un esprit d'étroite collaboration, en vue d'accompagner l'effort fourni dans l'application des propositions de la vision stratégique et des dispositions de la loi cadre 51.17.

%

Le caractère stratégique de la relation du Conseil avec les autorités gouvernementales chargées de l'éducation impose d'accorder à cette relation une importance particulière, puisque ces secteurs se trouvent au coeur de l'action de l'éducation, a-t-il noté, ajoutant que le conseil se positionne en continuité de réflexion et de proposition, et se caractérise par le regard extérieur et la vision stratégique. "Le travail du Conseil est aussi caractérisé par l'analyse critique, l'évaluation objective indépendante et l'approche participative", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. El Malki a affirmé que cette 4ème session du Conseil est dédiée à l'examen des visions gouvernementales de la situation actuelle et les horizons d'avenir du système éducatif national, à court et moyen terme, dans l'objectif de renforcer, évaluer et suivre l'opérationnalisation des objectifs de la réforme, tirer profit des forces et des défis actuels et partant répondre aux attentes des citoyens.

Cette session qui ne revêt pas de caractère décisionnel vise essentiellement à garantir une contribution collective au débat autour des résultats des travaux des commissions permanentes, à examiner l'état d'avancement de leurs travaux et à les enrichir par des propositions, a-t-il expliqué.

Le programme de la session prévoit une série de présentations des ministres de différents départements sur des questions d'actualité en rapport avec le système éducatif, ainsi qu'une présentation sur l'état d'avancement des travaux des commissions permanentes du conseil.