Afrique: Jeux vidéo - La 1ère édition du Morocco Gaming Expo, du 24 au 26 mai à Rabat

Rabat — La première édition du salon marocain des jeux électroniques (Morocco gaming expo), organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, se déroulera du 24 au 26 mai prochain à Rabat.

Cet événement, le premier du genre au Maroc, constitue une opportunité pour des rencontres et échanges entre les entreprises internationales du secteur, l'établissement de partenariats nationaux et internationaux et la participation à des sessions de formation dans tous les domaines se rapportant aux jeux électroniques, indique le ministère dans son communiqué.

Le salon vise à renforcer et promouvoir l'industrie des jeux électroniques au Maroc, en mettant en avant le projet de "Rabat gaming city", qui vise notamment à créer un cluster d'entreprises nationales et étrangères, à devenir une source de création de nouveaux emplois et un centre de créativité culturelle et sociale dans la capitale, ainsi qu'à s'imposer comme l'un des plus grands Hubs du secteur des jeux électroniques en Afrique et dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, ajoute le communiqué.

L'accès au salon sera gratuit avec une obligation d'inscription préalable. Ce dernier sera composé de trois espaces : Le premier est un espace d'exposition composé de pavillons dédiés essentiellement au secteur marocain, y compris ceux du Rabat gaming city, des Start-ups, les incubateurs industriels, les universités et établissements de formation, les organismes de financement et les fournisseurs d'infrastructures (équipements, réseaux de communication, centres de données,...).

Les stands de l'exposition seront mis à la disposition des entreprises gratuitement, à condition que les dossiers soient déposés sur le site Internet : https://moroccogamingexpo.ma, et acceptés.

Quant au deuxième espace de l'exposition, il sera destiné aux conférences et sessions de formation sur les jeux électroniques avec des spécialistes marocains et étrangers, tandis que le troisième sera dédié aux compétitions de sports électroniques "ESPORTS".

A noter que le marché mondial des jeux électroniques occupait la première place dans les industries culturelles et créatives avec une valeur de 295 milliards de dollars US en 2022. Selon le communiqué, il est prévu que cette croissance se poursuivra et que le chiffre d'affaires du secteur s'élèverait à 321 milliards de dollars américains, d'ici 2026.