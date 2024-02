Maroc: Échanges éducatifs Maroc/USA - Trois questions à la directrice exécutive du programme Fulbright Maroc

Washington — Les lauréats marocains et américains du Programme Fulbright Maroc 2024 ont été récemment à l'honneur lors d'une cérémonie à l'ambassade du Royaume à Washington, l'occasion de mettre en avant l'apport des échanges académiques et culturels au partenariat étroit et multiforme entre les deux pays.

A l'occasion de cet événement tenu en présence de l'ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, Youssef Amrani et de responsables du département d'Etat et de la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels (MACECE), la directrice exécutive du programme Fulbright Maroc, Rebecca Geffner, a accordé une interview à la MAP dans laquelle elle a notamment évoqué le bilan des quatre décennies de ce programme cofinancé par les deux gouvernements et le rôle de ses anciens lauréats dans l'établissement de «ponts de collaboration, de compréhension et de vision partagée». Elle est revenue aussi sur les critères de sélection des candidats à ces bourses d'excellence.

1- Comment évaluez-vous l'impact des échanges éducatifs et culturels entre les États-Unis et le Maroc dans le partenariat stratégique global entre les deux pays ?

Le Maroc est l'un des alliés les plus proches et les plus anciens des États-Unis, notre amitié remontant à la fondation même des États-Unis. Chaque jour, nous constatons et nous expérimentons la profondeur et la force de cette relation. Depuis plus de 40 ans, le programme Fulbright constitue un pont essentiel entre le Maroc et les États-Unis, favorisant la compréhension mutuelle et les échanges culturels. Fulbright a été un pilier de la diplomatie publique américaine, renforçant les relations binationales, réduisant les malentendus, partageant les connaissances entre les communautés et forgeant des liens durables au Maroc.

L'engagement des États-Unis et du Maroc en faveur de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région - et dans le monde - est plus fort que jamais. Et nos liens interpersonnels constituent un élément important de la profondeur, de l'étendue et de la qualité de nos relations solides. L'impact de cet échange va au-delà des collaborations de recherche et du monde universitaire, créant des liens riches entre nos boursiers de Fulbright marocains et leurs communautés aux États-Unis, ainsi qu'entre nos boursiers de Fulbright américains et leurs communautés au Maroc.

Les lauréats Fulbright agissent comme des ambassadeurs culturels, dissipant les idées préconçues sur certaines cultures et régions, et donnant à leurs homologues américains un véritable aperçu de la culture et des traditions marocaines et vice-versa. Dans un monde où les divergences sont multiples, le programme entend créer des passerelles de collaboration, de compréhension et de vision partagée.

Les programmes de la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels via Fulbright soutiennent également les réformes éducatives proposées par le gouvernement marocain. Nous avons des programmes qui permettent aux étudiants et aux universitaires de mener leurs recherches dans un deuxième pays, une opportunité qui peut augmenter considérablement les facteurs d'impact de leurs articles scientifiques.

En outre, ils sont exposés à un nouveau système éducatif axé sur la pensée critique et la formation aux compétences générales, l'apprentissage expérientiel, l'engagement civique, les classes inversées et l'éducation inclusive. Fulbright offre un forum pour partager les meilleures pratiques, les nouvelles techniques pédagogiques et un réseau international élargi. Dans l'un de nos programmes, nous plaçons des Fulbrighters américains dans des universités publiques du Maroc pour enseigner l'anglais pendant une année universitaire, soutenant ainsi l'objectif de réforme visant à promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise.

2- Dans quelle mesure le programme Fulbright contribue-t-il au renforcement des opportunités économiques ? Pouvez-vous fournir des exemples de réussites au cours des dernières années ?

Le programme Fulbright est un investissement direct dans les futures générations leaders du Maroc. Depuis plus de 40 ans, le retour sur investissement des deux gouvernements via Fulbright ne cesse d'augmenter. Nos anciens étudiants marocains sont devenus ministres, chefs de grandes entreprises, chercheurs de haut niveau, journalistes et entrepreneurs. Les boursiers Fulbright marocains reviennent des États-Unis avec des diplômes de maîtrise, des publications de recherche, des pratiques pédagogiques élargies, une expérience professionnelle dans des entreprises multinationales, une expérience de collaboration avec des équipes mondiales et un réseau international diversifié de pairs.

Ils sont à l'avant-garde pour contribuer à relever les défis urgents du Maroc, de la durabilité environnementale aux progrès en matière de soins de santé, et ils sont bien placés pour influencer positivement la trajectoire de développement.

Nos programmes profitent également au développement des dirigeants américains. Nos boursiers américains ont la possibilité de s'inscrire à des cours de langue intensifs au Maroc pour étudier l'arabe, le darija et le tamazight. Pour nos professeurs, ils bénéficient d'une immersion dans les écoles marocaines et en apprennent davantage sur la culture, l'histoire et la politique qu'ils peuvent rapporter dans la classe américaine.

De plus, nos chercheurs travaillent en étroite collaboration avec des affiliés universitaires et non gouvernementaux marocains pour accroître l'étendue des connaissances sur le Maroc et la région. À la suite de leurs bourses Fulbright, des Américains sont devenus diplomates et autres dirigeants gouvernementaux, universitaires de premier plan dans leur domaine, consultants, propriétaires d'entreprises et scientifiques distingués.

La MACECE, à travers le programme Fulbright, est bien placée pour jeter des passerelles, créer des échanges significatifs et soutenir un dialogue culturel et académique qui transcende les frontières. Les quatre dernières décennies ont été prolifiques avec des histoires d'anciens étudiants qui ont fait progresser leurs connaissances grâce au volontariat, en agissant comme ambassadeur culturel, à l'amitié durable, à la collaboration, à la confiance, à la diversité et aux valeurs partagées.

3- Comment assurez-vous que le programme offre un accès équitable à ces opportunités d'éducation à l'international et contribue à combler le fossé dans la recherche dans des disciplines de pointe, principalement pour les femmes ?

La Commission respecte les normes d'excellence, de transparence et d'éthique les plus élevées dans ses procédures opérationnelles et son processus de sélection. Nous sommes attachés aux valeurs du programme Fulbright, notamment la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité. Fulbright définit la diversité comme : «des opportunités ouvertes aux personnes, quels que soient leur race, leur couleur, leur origine nationale, leur sexe, leur âge, leur religion, leur situation géographique, leur statut socio-économique ou leur handicap». La MACECE cherche ainsi à choisir un groupe de candidats diversifiés et talentueux pour nos programmes. Nous apprécions les candidatures provenant de groupes, de disciplines et de régions sous-représentés du Maroc et des États-Unis et nous apprécions certainement les candidatures de femmes dans le domaine des STEM.

En soutenant ces valeurs importantes et en défendant l'objectivité et des règles d'équité, les comités de sélection de la MACECE respectent les normes d'inclusion, de cohérence, d'évitement des conflits d'intérêts, de transparence, de non-discrimination et de confidentialité.

Nous avons de nombreux exemples actuels et passés de femmes et d'hommes lauréats de Fulbright dans toutes les disciplines, y compris les STEM. Nous avons des étudiants marocains de maîtrise et de doctorat aux États-Unis qui étudient et effectuent actuellement des recherches dans les domaines de la Fintech et de l'analyse de données, de la génétique animale, de la biologie moléculaire, des sciences de l'environnement, de la robotique et de l'intelligence artificielle, de la géochimie, de l'agriculture durable, de l'énergie solaire et bien d'autres.

À l'heure actuelle, l'un de nos boursiers étudie l'agroalimentaire à Texas A&M. Une fois diplômée, elle entend suivre une formation post-académique en tant que spécialiste du marketing dans une entreprise laitière où elle effectuera des prévisions de prix du lait et des analyses économiques. Nous avons un doctorant au Centre de recherche sur l'aphasie de l'Université du Maryland College Park. Elle travaille à l'intersection des sciences et troubles de la communication (c'est-à-dire l'aphasie) et de la neurolinguistique. Nous avons un doctorant américain qui travaille avec l'Institut Pasteur de Casablanca sur l'étude de la divergence évolutive des espèces de serpents africaines largement répandues.

Nous avons un autre chercheur américain qui étudie la gestion de l'eau dans la vallée du Draâ et la manière dont les agriculteurs des oasis gèrent les pénuries d'eau. Ce ne sont là que quelques exemples de notre soutien aux bourses dans les domaines STEM, entre autres. En résumé, la Commission est déterminée à soutenir un large éventail de domaines, de sujets de recherche et de candidats !