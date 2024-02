Maroc: L'Université Euromed de Fès tient sa 2ème édition de l'Euromed Career Day

Fès — L'Université Euromed de Fès (UEMF) a organisé, mercredi, la 2ème édition de l'Euromed Career Day, dans l'objectif de promouvoir l'insertion professionnelle de ses jeunes et d'ouvrir les portes du marché de l'emploi aux diplômés.

Passerelle entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, cette journée riche en interactions s'est déclinée autour de divers aspects tels que les rencontres des étudiants avec les employeurs, un salon d'exposition dédié aux entreprises et des ateliers animés par des experts sur les "Soft-Skills" et les "Power-Skills" afin de permettre aux étudiants et aux jeunes lauréats de s'aligner aux attentes du marché d'emploi.

Intervenant à l'ouverture de cet évènement, le président de l'Université Euromed de Fès, Mostapha Bousmina, a souligné l'importance de cette rencontre à la fois pour les étudiants de l'université ainsi que pour les entreprises en quête de talents et de compétences qualifiées ayant bénéficié d'un cursus de formation solide, riche et diversifié, basé sur des valeurs que l'université leur a inculquées.

Evoquant la thématique choisie pour cette journée, "l'intelligence artificielle au service du collaborateur africain", M. Bousmina a rappelé que l'UEMF possède la première école d'ingénieurs avec un cycle de formation sur cinq ans complètement dédiés à l'intelligence artificielle dans l'espace euro-méditerranéen et africain.

De son côté, la directrice des Partenariats socioéconomiques et Entreprenariat à l'UEMF, Ghada Bouhlal, a indiqué que l'Euromed Career Day constitue une "opportunité exceptionnelle pour découvrir les différents secteurs d'activité, comprendre les attentes du marché du travail et tisser des liens avec des professionnels et profiter de leurs recommandations et orientations".

"Nous avons choisi de mettre l'accent l'intelligence artificielle car nous sommes convaincus que les avancées technologiques peuvent non seulement améliorer l'efficacité opérationnelle mais aussi et surtout transformer la manière dont nous collaborons, apprenons et évoluons dans nos environnements professionnels", a-t-elle expliqué.

Cet évènement a ainsi offert aux chercheurs d'emploi un cadre propice aux échanges via la mise en place de stands de représentants des entreprises invitées donnant la possibilité de passer des entretiens individuels, en fonction des besoins de recrutement préalablement définis par chaque entité.

Cette 2ème édition a permis aux étudiants et alumni de l'UEMF d'assister à des programmes de coaching adaptés aux divers profils et répondant aux questions des futurs lauréats issus des formations tournées vers les métiers de la santé, de la biotechnologie, de l'architecture, du design, de l'intelligence artificielle, du génie civil, du génie mécanique, mais également les métiers du management et des finances, ainsi que les sciences politiques et juridiques et les sciences humaines et sociales.