Maroc: Formation professionnelle et recherche scientifique - Le CSEFRS s'allie à l'OFPPT et à l'Académie Hassan II des sciences et techniques

Rabat — Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a signé, mercredi à Rabat, deux conventions de partenariat avec l'Académie Hassan II des sciences et techniques (AHST) et l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche scientifique

La première convention, signée par le président du CSEFRS, Habib El Malki, et le secrétaire perpétuel de l'AHST, Omar Fassi-Fehri, vise à organiser la coopération et à instaurer un cadre de référence pour les activités de partenariat entre les deux institutions.

Les domaines et les activités de la coopération portent notamment sur l'encouragement des mesures et des activités qui permettront de faciliter l'accès des élèves, des stagiaires, des étudiants et des cadres pour raffiner leurs talents et améliorer leur potentiels créatifs et d'innovation.

Elle vise également à appuyer tout ce qui peut développer la recherche scientifique et technique, à mener des études communes, à échanger les données, les publications et les ressources à intérêt commun pour les deux institutions, en plus de l'organisation commune des activités scientifiques, de l'échange d'expertise, ainsi que la coopération entre les chercheurs et les experts des deux institutions et le renforcement des capacités par la formation, les ateliers de travail et les travaux d'expertises.

S'agissant de la deuxième convention, elle a été signée par M. El Malki et la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Tricha, et vise à faciliter l'échange d'informations, de documents, d'expériences, de recherches et d'expertises en relation avec la formation professionnelle.

La convention vise aussi à mobiliser les ressources humaines, financières et logistiques au profit des projets à intérêt commun, en plus de l'adoption de programmes communs pour la formation continue et la qualification des cadres, et de l'organisation des journées d'études, de conférences, de rencontres scientifiques et d'activités communes.