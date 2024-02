Afrique Centrale: Rigobert Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun

Dans un entretien accordé à nos confrères de France 24, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o annonce que Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables, ne dirigera plus l'équipe nationale.

Rigobert Song ne sera plus sur le banc des Lions indomptables. Samuel Eto'o, président de la Fecafoot, l'a officialisé mercredi 28 février dans un entretien exclusif à France 24.

« Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu'elles sont... Nous n'avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat », explique Samuel Eto'o. « J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions et maintenant, il faut penser à l'avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière », ajoute-t-il. « Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Rigobert Song, qui fut mon capitaine à l'équipe nationale », a déclaré notamment Samuel Eto'o.

Dans un courrier adressé à Rigobert Song, daté du 28 février et dont RFI a eu connaissance, le ministère des Sports signifie à Rigobert Song la fin de son contrat et son non-renouvellement. « Il n'est pas possible à l'État, pourvoyeur de vos rémunérations (salaire et autres avantages), de vous reconduire dans les fonctions de manager sélectionneur des Lions indomptables », écrit le ministre Narcisse Mouelle Kombi.

Lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le Cameroun a été éliminé en huitième de finale par le Nigeria. Après presque deux années à la tête de la sélection, l'entraîneur de 47 ans dit adieu aux Lions indomptables.