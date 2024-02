Togo: Un acteur majeur dans l'agenda du développement

Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de Développement (BAD), s'est entretenu hier à Lomé avec le président Faure Gnassingbé.

La BAD joue un rôle crucial dans le soutien de l'agenda de développement du Togo en fournissant des ressources financières, une expertise technique et des conseils politiques pour relever les principaux défis et promouvoir une croissance durable et la réduction de la pauvreté.

La Banque fournit des financements et une assistance technique pour des projets d'infrastructures, tels que les routes, l'énergie, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, afin d'améliorer la connectivité et l'accès aux services de base

Elle soutient les initiatives visant à stimuler la croissance du secteur privé, y compris les investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME), le développement de l'entrepreneuriat et l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investissements.

Le volet social est également important avec des investissements dans plusieurs programmes axés sur l'éducation, les soins de santé et la protection sociale pour améliorer le capital humain et réduire la pauvreté.

La BAD travaille avec le gouvernement pour renforcer les structures de gouvernance et renforcer les capacités institutionnelles dans des domaines tels que la gestion des finances publiques, la transparence et la responsabilité.

Enfin, elle soutient les initiatives d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, y compris celles impliquant le Togo, pour promouvoir le commerce, la coopération économique et la stabilité régionale.