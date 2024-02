Gabon: Lastoursville bientôt dotée d'un plateau sportif de 400 places

La ville de Lastourville sera bientôt dotée d'un plateau sprotif où les filles et fils de cette citée viendront se divertir. Il aura une capacité de recevoir plus de 400 places. Les travaux ont bel et bien commencé et se poursuivent.

C'est une satisfaction pour les nombreux habitants de Lastourville et de la jeunesse de cette localité. Les pouvoirs publics, à travers le ministère des Travaux publics, par le biais de son département en charge des équipements et des infrastructures et des équipements collectifs, avait lancé, il y a bientôt 5 mois, ce vaste projet.

L'exécution est réalisée grâce à une entreprise citoyenne Fao construction, située à proximité du stade Mbeba. Les travailleurs s'y atelent pour faire avancer le chantier.

Selon le Directeur général de cette entreprise, tous les moyens sont mis pour la livraison dans les délais de cet ouvrage. Les travaux sont sous la supervision du ministère des Travaux publics, assure t-il. Et ajoute en indiquant que les tribunes sont d'une capacité de près de 400 places et les travaux sont à 90 pour cent déjà réalisés.

Le superviseur des travaux dit connaitre quelques difficultés, notamment, celles par exemple, à trouver du gravier de bonne qualité. Aussi serait-il souhaitable pour lui, que le département concerné par la question se penche sur une éventuelle canalisation des eaux qui pourraient a l'avenir, détruire cet ouvrage.