Tunisie: Nizar Ben Neji à Doha, accompagne les start-up tunisiennes au sommet 'Qatar WebSummit 2024'

TUNIS — Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar ben Neji a inauguré, à Doha, le stand de la Tunisie dédié aux start-up tunisiennes, au sommet du web "Qatar WebSummit 2024", qui se tient, du 26 au 29 février 2024.

Cet espace organisé et encadré par le département des Technologies de la Communication présente, durant quatre jours, les créations et les solutions numériques développées par des promoteurs tunisiens, à cette manifestation, à laquelle prennent part, plus de 15 mille participants, 1043 jeunes entreprises et plus de 400 investisseurs de plus de 113 pays.

Deux stands tunisiens ont été aménagés à ce salon, le premier abrite les start-up, opérant dans les domaines du transport intelligent, le e-learning, l'agriculture intelligente, l'e-santé (santé numérique), la robotique, l'intelligence artificielle alors que le deuxième stand est réservé aux partenaires ayant soutenu la participation tunisienne au "Qatar WebSummit 2024".

Nizar Ben Neji, cité dans un communiqué du ministère, est revenu sur les orientations de la Tunisie visant à soutenir l'innovation et la création et à encourager le leadership, soulignant l'interêt qu'accorde le ministère à la participation des start-up aux grandes manifestations internationales.

"Ceci leur permet de réseauter et d'établir des partenariats commerciaux stratégiques et de vendre leurs services, produits et solutions numériques dans les quatre coins du monde et d'identifier des investisseurs pour développer leurs initiatives et partant conquérir de nouveaux marchés", a-t-il dit.