Afrique: L'Éthiopie et le Ghana devraient intensifier leur rôle pour faire enflammer le panafricanisme - Conseiller juridique ghanéen.

<strong>Addis Abeba, le — Les relations entre l'Éthiopie et le Ghana, qui ont énormément contribué à l'avancement du panafricanisme, devraient être renforcées dans les domaines de l'intégration économique, selon le conseiller juridique principal ghanéen à l'Union africaine.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Bugre a dévoilé que le Ghana et l'Éthiopie ont une longue histoire ensemble et sont proches depuis Kwame Nkrumah et Haile Selassie.

« Je dis toujours aux gens que l'Éthiopie est comme le Ghana ou que les Ghanéens sont comme les Éthiopiens. Ce sont des gens très, très accueillants, mais il faut aller plus loin », a-t-il expliqué.

En outre, il a décrit que l'Éthiopie n'est pas seulement l'origine de la race noire, mais qu'elle est également le berceau de la civilisation humaine et le début de l'humanité.

L'Éthiopie est un pays très important en matière de panafricanisme, a-t-il noté, soulignant que les Éthiopiens devraient profiter de cette opportunité pour construire et renforcer leur centre pour les Africains.

Bugre a souligné que l'Éthiopie et le Ghana devraient accélérer l'intégration économique en plus d'approfondir leurs liens politiques ajoutant que les pays doivent profiter de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et accroître la mobilité des jeunes.

%

Bugre a cité le célèbre dicton de Kwame Nkrumah : « Je ne suis pas Africain parce que je suis né en Afrique, mais parce qu'Africain est né en moi ».

Il a indiqué qu'après 60 ans, la jeune génération sera en mesure de raviver le concept de panafricanisme, car ce concept aspire à une Afrique pacifique, prospère et intégrée, adaptée à ses peuples, exhortant les Africains à revenir aux racines du panafricanisme.

Bugre a également mentionné l'importance d'enseigner aux jeunes Africains leur culture et leur histoire. « Nous devons revenir à nos racines du panafricanisme, où nous parlons non seulement de libération, de la libération du continent africain de l'esclavage et de la colonisation, mais aussi d'enseigner notre histoire.

Il a souligné la nécessité de suivre les traces des pères fondateurs de l'Afrique qui prônaient l'intégration et l'unité afin de changer la vie des peuples du continent.