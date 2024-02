Afrique: La victoire d'Adwa n'est pas seulement une victoire pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'Afrique - Ministre sud-soudanais des affaires étrangères.

<strong>Addis Abeba, le — « La victoire d'Adwa n'est pas seulement pour l'Éthiopie, mais c'est une victoire pour l'Afrique. C'était un signal d'alarme pour que tous les Africains se lèvent et se battent pour leurs droits », selon le ministre sud-soudanais des affaires étrangères, James P. Morgan.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le ministre sud-soudanais des affaires étrangères a noté qu'Adwa est une victoire pour l'Afrique et que « nous sommes tous fiers en tant qu'Africains ».

Selon lui, « la victoire d'Adwa a été un signal d'alarme pour que tous les Africains se lèvent et se battent pour leurs droits ». Ainsi, Morgan a réitéré que les Africains continueront à célébrer la victoire d'Adwa avec leurs frères et soeurs éthiopiens.

Le ministre des affaires étrangères a noté que la victoire d'Adwa restera un souvenir qui continue d'être célébré de génération en génération car elle a été la « victoire de la dignité du peuple africain ».

Il a également félicité les Ethiopiens à l'avance et a déclaré vouloir leur rappeler l'esprit d'Adwa, ajoutant que l'unité du peuple éthiopien reste depuis lors la clé du succès de l'Éthiopie, comme elle l'est encore aujourd'hui ; et ce sera la même chose pour toujours, a noté Morgan.

On rappelle que les Éthiopiens de tout le pays célébreront le 128e anniversaire de la victoire d'Adwa avec diverses cérémonies samedi prochain.

La célébration de la victoire cette année est particulière puisque le musée commémoratif de la victoire d'Adwa a récemment été inauguré après 128 ans de bataille qui représente et commémore les sacrifices que les Éthiopiens ont payés pour leur souveraineté et donne l'exemple aux Africains dans leur lutte contre le colonialisme.

Le 1er mars 1896, des Éthiopiens de tous horizons ont marché vers la ville d'Adwa et ont vaincu l'armée coloniale italienne lors de la bataille d'Adwa.

Les Éthiopiens ont combattu l'armée fasciste italienne et ont remporté la victoire la plus historique et la plus décisive.