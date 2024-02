Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Février 2024

Tchad : Tension politique - Des tirs à N’Djamena après une attaque

Des tirs sporadiques d’armes automatiques retentissent le mercredi 28 février après-midi dans la capitale tchadienne aux abords du Qg d’un parti de l’opposition, que les autorités accusent d’avoir attaqué des bureaux des services de renseignement plus tôt dans la journée. Joint par téléphone par l’Afp, sous couvert de l’anonymat, un responsable du Parti socialiste sans frontière (Psf), mouvement accusé par le gouvernement d’avoir tenté d’assassiner mi-février le président de la Cour suprême, a fait état tirs de fusils kalachnikov et de grenades lacrymogènes. Le tac-tac des armes automatiques a provoqué un mouvement de foule dans le centre-ville de la capitale tchadienne. Plus tôt, dans la nuit de mardi à ce mercredi 28 février, une attaque a visé des bureaux des puissants services de renseignement tchadien, faisant «plusieurs morts» dans la capitale, a annoncé le gouvernement tchadien, qui accuse des «éléments» du Psf menés par l’opposant Yaya Dillo. «Je n’étais pas présent» a déclaré à l’Afp Yaya Dillo, qui nie son implication et dénonce un «mensonge». (Source : Libération)

Niger : Transport aérien- Asky annonce la reprise de ses vols après plus de 7 mois de suspension

La compagnie aérienne panafricaine Asky, basée à Lomé, a annoncé sur ses canaux sociaux la reprise de ses vols vers le Niger (Niamey) à partir du 2 mars prochain. Cette reprise intervient après plus de 7 mois de suspension des services vers le Niger, conséquence des sanctions de la Cédéao contre le pays à la suite du coup d'État ayant renversé le président Mohammed Bazoum en juillet 2023. Ces sanctions ont finalement été levées par la Communauté sous-régionale, ouvrant la voie à une normalisation progressive du trafic aérien sous-régional depuis le hub de Lomé. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Présidentielle - Polémique autour de la nouvelle date

Alors que le dialogue national au Sénégal, voulu par le président Macky Sall, a proposé mardi 27 février une nouvelle date de la présidentielle pour le 2 juin 2024 une partie de l’opposition critique une « proposition illégale et non négociable ». Car le président resterait en poste malgré la fin de son mandat le 2 avril, créant un vide juridique. Pour le parti au pouvoir, c’est de la « mauvaise foi ». Pour Amadou Ba, un des responsables de la Coalition Diomaye président, qui soutient le candidat Bassirou Diomaye Faye, en prison, « cette proposition est totalement illégale et non négociable » (Source : Rfi).

Togo : Import et export - La Cédéao a absorbé 40% des exportations togolaises au 4e trimestre 2023

Au quatrième trimestre de l’année 2023, les exportations du Togo vers l’ensemble des pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) composée de 15 pays dont le Togo ont atteint une valeur de 102,6 milliards de Fcfa (avec un volume de plus de 322 000 tonnes de produits). L’information est tirée du dernier rapport de l’Inseed sur les échanges commerciaux du pays d’Afrique de l’Ouest avec le reste du monde. Sur la même période, les importations en provenance de la Cédéao se sont établies à 49,6 milliards Fcfa. Une dynamique commerciale qui a permis au Togo de s’en tirer avec un solde commercial excédentaire de 53 milliards Fcfa, grâce notamment à ses activités de réexportation depuis le port de Lomé. (Source : alome .com)

Bénin : Crise humanitaire et sécuritaire en Haïti – Cotonou veut envoyer 2000 soldats

L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé que le Bénin s'engageait à fournir 2 000 soldats pour soutenir les efforts visant à résoudre la crise en Haïti.Selon Sputnik qui fait écho de cette information, ces troupes béninoises feront partie d'une force multinationale dirigée par le Kenya, qui travaillera aux côtés de la police nationale haïtienne pour lutter contre les gangs armés. En plus de l'engagement du Bénin, la France et le Canada ont également promis d'apporter un soutien financier, en personnel et en nature à cette mission cruciale. (Source : acotonou.com)

Cameroun : Football - La Fecafoot éjecte Rigobert Song du banc des Lions indomptables

Le président de la Fécafoot, Samuel Eto'o, a confirmé le mercredi 28 février dans une interview exclusive à France 24 que Rigobert Song quittera son poste d'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Cette décision survient après l'élimination prématurée des Lions indomptables aux mains du Nigeria en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. « Rigobert Song a beaucoup apporté à cette équipe, mais les résultats obtenus ne correspondent pas à nos attentes. Nous ne reconduirons pas son contrat », a déclaré Samuel Eto'o. (Source : alibreville.com)

Gabon : Scandale au concours de la Police - 6 officiers suspendus par le commandement

Suite au scandale survenu lors de l'annonce des résultats du concours des Forces de Police nationale (Fpn), le commandement en chef des FPN, sous l'autorité du général de division Serge Hervé Ngoma, a pris des mesures fermes contre les auteurs présumés de ces agissements. Cette action marque la détermination du commandement en chef à faire la lumière sur ce scandale et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des processus de recrutement au sein des Fpn. (Source : alibreville.com)

Rca : Accès d’eau à Bangui - Evaluation du projet de construction de la nouvelle station de pompage

Le ministre en charge des Ressources hydrauliques, Bertrand Artur Piri, a présidé le 27 février, une réunion relative au projet de construction de la nouvelle station de pompage d’eau et de la station d’exhaure flottante à Bangui. Les échanges entre le ministre, ses collaborateurs, l’entreprise en charge des travaux a porté sur la mise en œuvre du projet de construction de la nouvelle station de pompage d’eau brute et de la station d’exhaure flottante. Ce projet prévoit également le remplacement des conduites de refoulement à réaliser entre la station de pompage et l’usine de traitement d’eau de la Société de Distribution d’Eau en Centrafrique (𝐒odeca). (Source : abangui.com)

Rdc : Décrispation- Dialogue direct Kagamé-Tshisekedi

Après le tête-à-tête de trois heures avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi à Luanda le 28 février 2024, le Président angolais, João Lourenço, est loin de pouvoir faire asseoir son hôte de marque et le Rwandais, Paul Kagamé à la table des négociations. Parce que Félix Tshisekedi exige le retrait immédiat des troupes militaires rwandaises du Nord-Kivu dans l’Est de son pays, la cessation des hostilités et le cantonnement des rebelles du M23. Des Congolais exprimant leur pessimisme quant à la tenue de la rencontre voire une issue négociée de la crise qui oppose les deux pays. Côté rwandais, les internautes transposent la fermeté de Kigali face aux demandes de son voisin. (Source : fratmat.info)