Afrique: Energies renouvelables - Vers le lancement d'un programme scientifique au profit des étudiants universitaires

MASCARA — L'Organisation nationale des énergies renouvelables et du développement durable (ONERDD) envisage de lancer, prochainement, un programme scientifique sur les énergies renouvelables destiné aux étudiants universitaires du pays, a-t-on appris à Mascara du président de cette organisation, Benyakhou Kamel Bendoukha.

En marge de la cérémonie de clôture du 1er Salon national des énergies renouvelables, mardi, M. Bendoukha a souligné que ce programme sera lancé, au début du mois d'avril prochain, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique et le Commissariat des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, signalant que ce programme cible, dans sa première partie, dix universités du pays.

Il a indiqué que ce programme, dont la période de mise en oeuvre est fixée à trois ans, comporte des journées d'étude et de formation au niveau de ces universités sur les nouveautés liées aux énergies renouvelables, les moyens technologiques modernes, en plus d'organiser des expositions sur le même thème avec la participation d'étudiants porteurs d'idées de startups dans le domaine.

A cette occasion, des laboratoires de recherche dans les spécialités liées au domaine des énergies renouvelables seront mis en place, ainsi que l'organisation de concours nationaux entre universités sur la meilleure innovation dans ce domaine.

Ce programme vise à accompagner les étudiants universitaires dans le domaine de l'approfondissement de la recherche scientifique sur les énergies renouvelables, ainsi qu'à encourager la création de startups, selon M. Bendoukha, qui a ajouté que la deuxième phase du même programme sera mise en oeuvre au cours de la prochaine saison universitaire et concernera 15 universités du pays.

Il a souligné, dans ce cadre, que son organisation veillera à généraliser ce programme au niveau du reste des universités du pays, au cours des prochaines saisons universitaires.

A relever, par ailleurs, que le 1er Salon national des énergies renouvelables a attiré plus d'un millier d'étudiants de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, porteurs d'idées de projets innovants et des stagiaires des établissements de formation professionnelle de la wilaya.

Lors de la cérémonie de clôture du Salon, les entreprises économiques publiques et privées ayant participé ont été honorées, en plus des étudiants de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, de plusieurs établissements de formation de la wilaya et d'instances publiques ayant concouru à sa réussite.

A noter que cette manifestation, initiée par l'ONERDD, sous la supervision du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, a enregistré la participation de 16 exposants représentant des entreprises économiques publiques et privées opérant dans le domaine des énergies renouvelables, des étudiants porteurs d'idées de projets innovants dans les énergies renouvelables de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, outre des établissements de formation professionnelle.

Le Salon est organisé en coordination avec les services de la wilaya, de l'APW et des directions de l'environnement, des services agricoles et de l'énergie et des mines.