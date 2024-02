Angola: L'ambassadeur Adão Pinto présente ses lettres de créances en Mauritanie

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en République Islamique de Mauritanie, Adão Pinto, a remis mardi, à Nouakchott, les lettres de créance au Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Mohamed Salem Merzoug.

Avec résidence permanente à Dakar, capitale du Sénégal, le diplomate angolais assumera le rôle d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola non résidant en Mauritanie, un pays avec lequel l'État angolais travaille pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines les plus divers.

Au cours de l'événement, selon un communiqué de cette mission diplomatique, les deux entités ont passé en revue l'état actuel de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement économique.

"L'Angola et la Mauritanie travaillent également à réactiver la Commission mixte bilatérale, ainsi qu'à élaborer des stratégies pour la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service", souligne la note.

Avec plus de quatre millions d'habitants et une économie basée sur la production minière et la pêche, la Mauritanie se distingue dans la région du Sahel par sa sécurité et sa stabilité politique.