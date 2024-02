Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le leader en péril à Sétif, duel à 'six points ' entre relégables

ALGER — La 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée par le choc entre l'ES Sétif et le leader, le MC Alger, alors qu'en bas du tableau, les deux relégables l'US Souf et l'ES Ben Aknoun s'affronteront dans une véritable affiche de mal-classés à "six points."

Tenu en échec le week-end dernier sur le terrain du MC El-Bayadh (0-0), le MCA (1e, 40 pts) enchaînera un deuxième déplacement, dans les hauts-plateaux pour défier l'Entente (5e, 27 pts) avec l'intention de reprendre sa marche en avant.

Le "Doyen", deuxième meilleure équipe à l'extérieur (15 points pris sur 24 possibles), est appelé à sortir le grand jeu face à des Sétifiens en quête de rachat, eux qui restent sur une lourde défaite chez le MCEB (3-0).

Si le Mouloudia aspire à préserver sa dynamique, l'ESS visera la victoire pour garder le contact avec le podium.

Le Paradou AC (3e, 30 pts), tenu en échec lors de son dernier match à la maison par la JS Kabylie (0-0), partira largement favori à domicile face à l'US Biskra (10e, 24 pts), qui fait du surplace après deux revers de rang, dont la dernier concédé chez elle face au NC Magra (0-1).

Les "Académiciens" livreront un duel à distance avec le CS Constantine, avec qui ils partagent la 3e place. L'enjeu est de se hisser provisoirement à la position de dauphin.

%

Le CSC, auteur d'une victoire à domicile face à l'ASO Chlef (3-1), se rendra à Béchar pour affronter la JS Saoura (11e, 23 pts), dont les résultats en dents de scie depuis le début de l'exercice ont fait reléguer le club à la deuxième partie du tableau.

La JSS qui a perdu sa suprématie cette saison dans son antre du 20-août 1955 (18 points pris sur 27 possibles), devra se méfier d'une équipe du CSC capable de revenir avec le gain du match de Béchar.

Course pour le maintien: malheur au vaincu

De son côté, le MC El-Bayadh (9e, 25 pts) abordera le voyage à Chlef pour défier l'ASO (12e, 20 pts) avec l'intention de réaliser un bon résultat, et reprendre confiance après son élimination en Coupe d'Algérie, suivie du match nul concédé à la maison face au MCA.

Toutefois, les Chélifiens ne comptent pas l'entendre de cette oreille, puisque seule une victoire leur permettra de s'éloigner de la zone de turbulences et surtout se rapprocher davantage du maintien.

Dans la course au maintien, deux chocs seront à suivre : NC Magra (12e, 20 pts) - MC Oran (14e, 14 pts) et US Souf (16e, 7 pts) - ES Ben Aknoun (15e, 13 pts).

Le "Nedjm", auteur d'une victoire du côté des "Zibans" face à l'USB (1-0), aura à coeur de confirmer son réveil intervenu après une série de six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.

L'USS et l'ESBA, les deux promus, livreront quant à eux un choc "à six points", puisque un succès de l'une ou l'autre équipe la relancera dans la bataille pour le maintien. Il s'agit du troisième duel entre les deux équipes depuis le début de la saison. Lors du match aller, l'USS est allée s'imposer à Alger face à l'ESBA (1-0), avant de se faire éliminer par l'Etoile, à domicile en 1/32es de finale de la Coupe d'Algérie (1-3).

Cette journée est tronquée de deux matchs : USM Khenchela - CR Belouizdad et USM Alger - JS Kabylie, reportés à une date ultérieure en raison de l'engagement du Chabab et de l'USMA, ce week-end, en compétitions interclubs de la CAF.