Algérie: Une nouvelle approche pour faire face aux risques majeurs

DJANET — La stratégie prônée par l'Algérie pour faire face aux risques majeurs est axée sur une nouvelle approche d'intervention, a souligné, mercredi à Djanet, le délégué national aux risques majeurs (DNRM) au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (MICLAT).

Intervenant lors d'une rencontre sur la gestion des risques liés aux catastrophes et changement climatique ayant regroupé les autorités des wilayas de Djanet et Illizi, Abdelhamid Afra, a affirmé que "la nouvelle stratégie prônée par l'Algérie pour faire face aux risques majeurs engendrés par les catastrophes et le changement climatique est basée sur une nouvelle approche d'intervention consistant en une préparation adéquate de tous les moyens nécessaires pour sauver les personnes et protéger les biens en tenant compte des spécificités de chaque région, celle géographique notamment".

Le DNRM a indiqué que cette rencontre vise à présenter le rapport du diagnostic sur la gestion des grandes catastrophes élaboré depuis trois ans au niveau du MICLAT en collaboration avec la Banque Mondiale, portant catastrophes majeurs affectant le pays et sanctionné par l'adoption des recommandations allant dans le sens de la prévention contre ces risques.

Pour sa part, la directrice des études auprès de la délégation nationale aux risques majeurs, Naïma Rabahi, a préconisé "la nécessaire mise en place d'un système national d'alerte précoce via une plateforme numérique précise pour étudier la traçabilité de chaque risque eu égard à l'importance de ces systèmes d'alerte pour prévenir les catastrophes", avant de mettre l'accent, à ce titre, "sur l'échange d'informations sur la surveillance aérienne et l'utilisation des satellites".

Dans ce cadre, Mme Rabahi a souligné "la nécessité de cartographier les zones exposées aux risques et d'élaborer des systèmes d'informations sécurisés ainsi que le nécessaire partage et échange des données, en sus de renforcer la sensibilisation des citoyens face à ces risques majeurs par le biais de campagnes, d'autant que l'Etat a mis en place plusieurs programmes de prévention des catastrophes naturelles".

Le directeur de la protection civile de la wilaya de Djanet, le commandant Mohamed Moulkrawa, a signalé, que "le succès du plan d'organisation des secours (ORSEC) et de prévention des catastrophes naturelles demeure tributaire entre autres de la bonne préparation des moyens humains et matériels et l'implication efficace des différents dispositifs".

L'intervenant a indiqué que la région de Djanet est exposée à plusieurs risques, dont les inondations, les incendies de palmeraies, et les risques épidémiologiques, avant d'ajouter que " dans le souci de protéger cette région inondable, une série de projets ont été retenus par les autorités locales portant notamment, le nettoyage et le curage périodiques des cours d'eau, et la tenue des campagnes de sensibilisation".

Dans son intervention, le wali de Djanet, Benabdallah Chaïbeddour, a fait savoir qu'outre le plan d'organisation de secours (ORSEC), un programme sectoriel pour prévenir et atténuer les risques et leurs conséquences est impératif.

Cette rencontre est la 4eme du genre après celles initiées par la délégation nationale aux risques majeurs (DNRM) au niveau des wilayas d'Alger, Annaba et Oran.