Algérie: Mascara - Inauguration du 2e Salon des innovations des personnes aux besoins spécifiques

MASCARA — La 2ème édition du Salon national des innovations des personnes aux besoins spécifiques a été ouvert, mercredi à la maison de culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara, sous le slogan "l'amour du défi".

La manifestation, organisée à l'initiative de l'Association nationale "Amel El Hayat", dont les activités son dédiées à la protection des enfants, en coordination avec divers partenaires, est marquée par la participation de 65 personnes issues de cette frange de la société de 43 wilayas pour présenter leurs oeuvres.

Les participants à ce Salon, qui a été inauguré par le wali de Mascara, Farid Mohamedi, souffrant majoritairement d'insuffisance motrice cérébrale (IMC), exposent leurs produits, dont notamment des oeuvres artistiques, d'autres en céramique, ainsi que des produits de l'artisanat, à savoir des tapis, des vêtements traditionnels pour femmes, des chaussures orthopédiques, des objets artistiques en aluminium et en plastique.

La première journée de ce Salon a vu une affluence notable du public, qui a affiché son intérêt pour les travaux réalisés, notamment ceux relatifs aux oeuvres artistiques et aux vêtements pour femmes.

Les organisateurs ont programmé, en marge de ce Salon de trois jours, une cérémonie au cours de laquelle certains des participants issus de plusieurs wilayas du pays seront honorés, et ce, en reconnaissance pour leur réussite dans la création de micro-entreprises artisanales, a indiqué le président de l'Association organisatrice de cet événement, Sid-Ahmed Mokadem.

%

L'objectif de ce Salon est la valorisation et la mise en relief des créations et des potentiels que recèle cette frange de le société dans divers domaines, en plus d'assurer leur insertion sociale et à les encourager à monter leurs micro-entreprises, en leur faisant bénéficier de l'appui des mécanismes de soutien à l'emploi et les associer dans les diverses manifestations, organisées au cours de cette année, par l'Association nationale "Amel El Hayat", selon la même source.

Il convient de signaler que le Salon est organisé en coordination avec l'APW de la wilaya hôte et les directions de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Action sociale et de la Solidarité, ainsi que celle de la Formation et de l'Enseignement professionnels.