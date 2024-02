Algérie: Les réformes de la Bourse des valeurs en phase avec les transformations de l'économie nationale

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé, mercredi à Alger, que les réformes de la Bourse des valeurs étaient en phase avec les transformations de l'économie nationale, soulignant que les réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avaient redonné à l'Algérie son lustre d'antan.

Dans une allocution prononcée lors d'une Journée parlementaire organisée sous le thème "La Bourse d'Alger et le développement de l'économie nationale : entre réalité et attentes", avec la participation de plusieurs experts, M. Boughali a précisé que les réformes de la Bourse des valeurs étaient "en phase avec les transformations de l'économie nationale", ajoutant que l'Algérie avait réuni toutes les conditions pour aller de l'avant dans le parachèvement des réformes, "notamment dans le secteur des finances et au niveau de la Bourse, en particulier".

Il a indiqué que cette Journée parlementaire visait à mettre en avant les efforts de l'Etat pour faire entrer la Bourse d'Alger dans une "nouvelle ère", après la réactivation de son rôle et l'élargissement de son activité en complément du financement bancaire, ajoutant que l'événement était également l'occasion de passer en revue les principales réalisations et prévisions, ainsi que les moyens de surmonter les obstacles qui entravent le développement du marché financier, la domiciliation de la finance islamique et la réalisation de l'inclusion financière.

Les réformes engagées et les plans mis en place par l'Algérie font la part belle au développement de l'économie, en général, et du secteur financier, en particulier, ce qui aura un impact sur la compétitivité du pays, qui pourra ainsi "contribuer à l'économie continentale et mondiale", a-t-il poursuivi.

Les réformes économiques initiées par le président de la République, conformément à ses engagements, étaient "au coeur de la transformation qui a redonné à l'Algérie son lustre d'antan et conforté sa position grâce à ses institutions fortes, en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP), qui est, aujourd'hui plus que jamais, un rempart en cohésion avec les autres forces garantissant une sécurité durable", a encore affirmé le président de l'APN.

Mettant en avant le rôle de la chambre basse du Parlement dans l'accompagnement de cette transformation par le débat, l'enrichissement et l'adoption de plusieurs lois, notamment les lois de finances, la loi monétaire et bancaire et la loi sur les marchés publics, M. Boughali a souligné que cela s'inscrivait dans le cadre d'un processus visant la rationalisation de la politique tendant à réformer le marché financier et à renforcer son apport au développement économique.

La réussite de tout Etat repose aujourd'hui sur le développement des marchés financiers, notamment la Bourse, a insisté M. Boughali, ajoutant que dans le cadre de la réforme globale, l'Algérie a "pris des décisions audacieuses avec l'introduction en bourse de nouveaux établissements financiers en vue de réaliser le développement économique".

Dans ce cadre, il a indiqué que la Bourse des valeurs revêtait une importance capitale pour le financement du développement économique, en référence aux difficultés de financement rencontrées par les entreprises économiques.

Pour beaucoup de spécialistes, la Bourse des valeurs est un élément clé du marché des capitaux et la réussite du développement économique va de pair avec une Bourse des valeurs active et hautement performante.

Aussi, l'Algérie mène aujourd'hui une course contre la montre pour rattraper son retard en la matière, et ce, en créant un climat favorable et en mobilisant les financements nécessaires au développement économique, selon M. Boughali.

Concernant la question du financement du développement économique qui se pose en Algérie, les autorités oeuvrent à y trouver des solutions adéquates, dans le contexte de l'augmentation de la demande de capitaux et de l'accélération de la cadence du développement en adéquation avec les besoins de la société, a-t-il dit.

La situation "requiert la mise en place d'un mécanisme à la hauteur de la tâche", a-t-il ajouté, citant à ce propos le marché monétaire pour le financement à court terme et le marché des capitaux pour le financement à long terme à travers la mobilisation des liquidités nécessaires.

Le programme de la Journée parlementaire prévoit des interventions d'experts sur différents sujets concernant la Bourse d'Alger comme source de financement complémentaire du financement bancaire, le rôle du secteur des assurances dans la dynamisation de la Bourse, le rôle de la finance islamique dans la stimulation des échanges boursiers, le rôle de la Bourse dans la domiciliation de la finance islamique et l'inclusion financière, et le rôle de l'Autorité charaïque nationale dans l'accompagnement des efforts de domiciliation de la finance islamique et la réalisation de l'inclusion financière.