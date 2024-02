Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Fondation Telema et la JCECB liées par un protocole

La Fondation Telema et la Jeune chambre économique du Congo Brazzaville (JCECB) ont signé un protocole d'accord pour renforcer le volet formation et la promotion de l'entrepreneuriat afin de contribuer à la résolution du problème de chômage des jeunes.

Les deux organisations ont choisi de collaborer afin de soutenir la jeunesse congolaise dans le cadre de sa promotion et son accompagnement dans l'entrepreneuriat. En signant ce protocole d'accord, la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes entend renforcer son volet formation et accompagnement en partageant son expérience et en bénéficiant de l'expertise et du dynamisme des membres de la JCECB.

Bien que la formation et le financement soient des éléments cruciaux pour le succès d'un projet entrepreneurial, les deux organisations aspirent également à accroître la sensibilisation des jeunes qui, parfois, ne sont pas au courant des opportunités qui se présentent à eux. De plus, l'année 2024, déclarée année de la jeunesse par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, offre à la Fondation Telema l'opportunité de renforcer son action et de contribuer de manière plus active et efficace à la résolution du problème du chômage des jeunes, en collaborant avec des partenaires engagés pour le même objectif.

En outre, la collaboration entre la Fondation Telema et la JCECB offre des perspectives pour élaborer un programme de sensibilisation et de formation en entrepreneuriat. En améliorant la perception des jeunes entrepreneurs, notamment sur les possibilités d'entrepreneuriat, ces deux organisations cherchent à stimuler l'intérêt des jeunes pour la création d'entreprises, ce qui, en retour, peut favoriser le progrès socio-économique du Congo.

« La Jeune chambre économique du Congo Brazzaville remercie la Fondation Telema de lui faire confiance en acceptant ce partenariat pour une cause commune, l'essor de la jeunesse congolaise et l'entrepreneuriat », a commenté Tatiana Soussa, présidente de la JCECB.

Précisons que la JCECB aspire à devenir un acteur clé qui propulse le développement des jeunes entrepreneurs congolais.