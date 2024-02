Congo-Brazzaville: Economie numérique - Denis Sassou N'Guesso connecte le pays au câble 2Africa

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a activé, le 28 février à Pointe-Noire, la connexion du Congo au câble 2Africa de Meta (Facebook) et a procédé en même temps à la mise en service du Data center de type TIER 3+ construit par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), inaugurant à l'occasion son nouveau siège de l'antenne départementale.

Le Congo compte parmi les trente-trois pays connectés au câble sous-marin 2Africa, l'un des plus longs au monde intégrant des technologies nouvelles pour une meilleure connectivité et dont les installations finales pour le Congo atterrissent dans le nouveau Data center TIER 3+ construit par l'ARPCE pour le compte de l'Etat. Denis Sassou N'Guesso a donc marqué officiellement la connexion de ce câble à fibre optique avec l'ensemble des villes du pays, tout en lançant manifestement la mise en service du Data center TIER 3+, le plus grand d'Afrique centrale et l'un des plus grands et robustes d'Afrique à en croire les spécificités techniques dévoilés par le directeur général de l'ARPCE, Louis-Marc Sakala.

«L'ARPCE s'octroie, pour le compte de l'État, avec ce deuxième data center après celui construit à Brazzaville en 2021, une plus grande capacité de stockage des données afin de fluidifier les échanges, amplifier et booster l'écosystème numérique national et sous-régional », a déclaré le directeur général de l'ARPCE, devant le couple présidentiel, le Premier ministre et plusieurs responsables d'entreprises du secteur et partenaires.

La connexion de ce centre de données aux deux câbles sous-marins, à savoir le Wacs et 2Africa, adossés sur deux backbones et de deux points d'échanges internet, ainsi que des technologies de pointe en gestion énergétique, fera du Congo un hub numérique incontesté de la sous-région, confortant ainsi sa position de pays de transit pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Derrière les spécificités techniques qui font de ce Data center un TIER 3+ se greffe une véritable politique nationale de diversification économique à travers le développement de l'économie numérique, a souligné le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

Evoquant le Plan national de développement 2022-2026, dans lequel l'économie numérique est identifiée parmi les piliers stratégiques de développement, le ministre a posé un lien inéluctable entre l'infrastructure inaugurée et le processus d'éclosion d'un cyberespace congolais dynamique et résilient. Outil de la souveraineté numérique pour le Congo, le Data center va pouvoir héberger l'ensemble des données de l'administration publique, du secteur privé, mais aussi celles des entreprises étrangères qui souhaitent déjà y loger leurs équipements et leurs données.

«Le Data center résoudra ainsi pour le Congo ce problème mondial que rencontrent encore d'autres pays, celui du stockage et de la sécurisation des données dites souveraines », a soutenu Louis-Marc Sakala, annonçant contribuer, à travers cet investissement, à l'affermissement d'une économie numérique active et incitative à l'investissement.

Les travaux de construction de ces infrastructures, composées d'un immeuble R+1 abritant le Data center de type TIER3+, et d'un autre bâtiment R+6 abritant 80 bureaux, des salles de réunions et une salle de conférence de 75 places, ont duré plus de vingt-quatre mois. Ils ont coûté, en incluant les constructions, les contrôles, l'acquisition des équipements de haute technologie et le mobilier, la somme de 3,8 milliards pour le Data center et de 4,4 milliards pour le bâtiment R+6, ramenant ainsi l'ensemble à un montant total de 8,2milliards de FCFA. Pointe-Noire dispose ainsi d'un nouvel immeuble avant-gardiste qui vient s'ajouter à son patrimoine immobilier.