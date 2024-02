Congo-Kinshasa: Église de réveil du Congo - Dodo Kamba démissionne de son poste de président

Le président national de l'Église de réveil du Congo (ERC), Dodo Kamba, a démissionné de ses fonctions à la tête de la plateforme confessionnelle ERC en République démocratique du Congo (RDC), à deux jours de l'assemblée générale élective qu'il a lui-même convoquée, du 29 février au 2 mars.

L'évêque Dodo Kamba a annoncé sa décision dans une correspondance adressée au ministre de la Justice et garde des sceaux, évoquant des raisons de convenances personnelles et surtout dans le souci de rechercher la paix et la cohésion au sein de l'église.

"Dans le souci de consolider la paix, la cohésion, l'unité nationale et la quiétude chèrement acquise aux prix de plusieurs sacrifices dans notre cher et beau pays, en bon leader, père de famille et homme spirituel, à la suite des raisons professionnelles, je vous informe de ma démission à la tête de l'institution confessionnelle église du réveil du Congo", écrit-il au ministre de la Justice.

Cette démission intervient après des tumultes qui ont secoué la confession religieuse suite à un bras de fer avec ses pairs des églises. Ces derniers l'avaient accusé de mégestion des finances ainsi que de la révision frauduleuse des textes statutaires de cette structure. Il avait porté l'affaire devant la justice qui l'a rétabli à ce poste. Dodo Kamba a assuré, par ailleurs, de continuer sa mission prophétique au sein de l'église.