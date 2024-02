Algérie: Lancement d'un concours national pour la réalisation d'un long métrage sur la vie de l'imam Cheikh El-Maghili

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement d'un concours national pour la sélection du meilleur scénario pour la réalisation d'un long métrage sur la vie du prédicateur et faqih algérien, Cheikh Mohamed Ben Abdelkrim El-Maghili (1441-1505), a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

L'objectif de ce concours est de faire connaître la vie du Cheikh El-Maghili, et mettre en lumière son rôle pionnier à travers son projet civilisationnel, culturel et religieux en Algérie et en Afrique, ainsi que sa contribution à la propagation de l'Islam et à la réforme religieuse et sociopolitique en Afrique".

Le concours est ouvert aux scénaristes disposant d'une expérience avérée et ayant déjà réalisé des projets similaires dans le domaine des oeuvres cinématographiques culturelles (au moins une oeuvre). Le scénario doit porter sur la personnalité de l'imam El-Maghili et mettre en lumière son rôle pionnier à travers son projet civilisationnel, culturel et religieux en Algérie et en Afrique, ainsi que sa contribution à la propagation de l'Islam et à la réforme religieuse et sociopolitique en Afrique".

Les références et les sources utilisées par le scénariste pour réaliser son projet doivent également être mentionnées.

Le scénario doit être prêt à 90% pour la réalisation d'un film cinématographique, et les droits de la propriété intellectuelle doivent être enregistrés au nom du candidat auprès de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA).

La demande de participation au concours doit être accompagnée du certificat de propriété de l'oeuvre ou de la création émis par l'ONDA, un curriculum vitae du candidat, un résumé de l'oeuvre, une copie du scénario original en papier et une autre copie en version numérique, ainsi qu'une déclaration de cession de la propriété de l'oeuvre au profit du ministère de la Culture et des Arts au cas ou le scénario gagne le concours.

Les candidatures doivent être déposées à la Direction du développement et de la promotion des Arts au siège du ministère de la Culture et des Arts à Alger, et ce, avant le 31 mai 2024, dernier délai de dépôt. Le gagnant au concours bénéficiera d'un prix financier estimé à 4.000.000 DA.

L'examen et l'évaluation des travaux déposés seront assurés par une commission composée d'experts et de spécialistes dans le domaine du cinéma et des spécialités scientifiques liées au sujet du concours.

Les résultats du concours seront annoncés un mois après la date limite du dépôt des candidatures.