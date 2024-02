Algérie: Éducation - Assurer un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed a affirmé, mercredi à Alger, que le secteur "tend à assurer aux étudiants et aux enseignants chercheurs un environnement propice à l'innovation et au développement de l'entrepreneuriat dans le domaine pédagogique, pour leur permettre de concrétiser leurs idées et contribuer au développement socio-économique".

Le ministre a précisé à l'ouverture d'une journée d'études intitulée "Intégrer l'école algérienne dans le système d'innovation, de l'entrepreneuriat et des start-up", organisée à l'Institut national de recherche en éducation (INRE), que "le gouvernement algérien et les entreprises publiques, à leur tête l'INRE oeuvrent à assurer un environnement propice à l'innovation et au développement de l'entrepreneuriat dans le domaine pédagogique, ce qui offrira aux élèves et aux enseignants chercheurs des opportunités uniques pour concrétiser leurs idées et contribuer au développement socio-économique".

Il a, également, rappelé les initiatives lancées pour le développement de la culture entrepreneuriale chez les élèves du cycle moyen, notamment le projet "Petit entrepreneur" en 2021, en collaboration avec l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), et l'initiative pionnière "Tarbya-up Challenge" de l'Institut national de recherche en éducation (INRE) en 2023, première compétition des startup dédiée à l'éducation en Algérie, qui vise à encourager l'innovation dans plusieurs domaines éducatifs (ingénierie, pédagogie innovante, création des contenus pédagogiques innovants, outils éducatifs numériques et gestion du système éducatif).

M. Belaabed a appelé les participants à cette Journée d'étude à élaborer "une feuille de route" pour contribuer à enrichir la réflexion sur l'intégration de l'école dans la perspective de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des startup.

Le ministre de l'Education nationale et le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, ont signé un accord-cadre entre l'INRE et l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) pour l'ouverture d'un Centre de soutien à la technologie et à l'innovation.